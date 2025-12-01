《核技術應用產業鏈強鏈行動計劃》發布

中評社北京12月1日電／據央廣網報導，11月27日，第二屆核技術應用產業鏈共鏈行動大會在南寧舉行。中國同位素與輻射行業協會聯合中核集團等產業鏈核心力量，在會上發布我國首個《核技術應用產業鏈強鏈行動計劃》，這是首個由行業協會發起、央企主導、多元參與的系統性產業鏈提升行動。



據瞭解，核技術又稱同位素與輻射技術，通常指非動力民用核技術，是現代科技的重要組成部分，其相關產業具有高科技、高效能、高質量的特徵，多應用於射線無損檢測、輻照滅菌消毒、醫學診療等領域，是新質生產力的典型代表。



“目前，核技術應用產業正處於從規模擴張向質量躍升的關鍵轉型期，成果與痛點並存，亟需以系統性行動銜接未來發展藍圖。”中國同位素與輻射行業協會秘書長郭麗莉表示，《核技術應用產業鏈強鏈行動計劃》的發布，旨在進一步築牢國家核技術應用產業安全屏障，逐步扭轉部分環節受制於人局面，為產業鏈實現安全自主可控奠定基礎。該計劃的開展，將協同產業鏈上下游“產學研用金”相關單位，深化行業資源整合融通、跨領域協同聯動，實現“子鏈有支撐、分工有協同、落地有保障”的產業推進格局，為我國現代化產業體系建設提供行業經驗。



大會由中核集團、中國同位素與輻射行業協會主辦，以“核力共鏈 智創未來”為主題，開設“核醫療”“輻射改性新材料”“AI＋核技術”“智能核電”等四場平行分會場，國內主要核技術相關院所和社會團體的專家及行業領軍企業代表出席。