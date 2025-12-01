江西出台20條措施加快服務貿易高質量發展

中評社北京12月1日電／據央廣網報導，近日，《江西省加快服務貿易高質量發展行動方案》（以下簡稱《方案》）正式印發，圍繞制度型開放、要素流動、重點領域發展、企業培育以及政策支撐體系等方面提出20條措施，旨在促進江西省服務貿易創新發展、量增質升，高質量推動江西內陸開放型經濟試驗區建設。



《方案》強調，江西省將全面實施跨境服務貿易負面清單，支持綜合保稅區、跨境的電子商務綜合試驗區等開放平台復制推廣自由貿易試驗區（港）改革創新經驗，並爭取國家服務業擴大開放綜合試點。同時，對接《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）等國際高標準經貿規則，推動企業積極參與中醫藥、建築、光伏等領域的國際標準制定。



在資源要素流動方面，《方案》提出便利人才跨境交流，落實國家外籍人才辦理簽證和停留居留相關便利政策措施等政策；優化跨境資金管理，鼓勵企業優先使用人民幣結算；深化數據要素市場化配置改革，推動數據跨境便利流動。



圍繞重點領域發展，《方案》明確江西省將推動服務外包升級，發揮南昌國家服務外包示範城市引領作用；大力發展數字貿易，加快數字貿易細分領域發展，推動江西省跨境電子商務綜合試驗區錯位發展；擴大對外文化貿易，積極參與國家對外文化貿易“千帆出海”行動計劃；拓展中醫藥服務貿易，爭取國家“中醫藥＋入境游”試點；大力推進“引客入贛”，增開、加密昌北國際機場航班線路，推廣“江西風景獨好”國際文旅品牌；實施贛菜“出海行動”，提升贛菜品牌國際影響力；發展國際運輸服務，促進江海聯運、鐵海聯運和中歐（亞）班列協同發展；拓展會展貿易，支持各地引進和承接國際性知名展會。