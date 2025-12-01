多國批評美全面關閉委領空的做法非法專橫

中評社北京12月1日電／據新華社報導，針對美國宣稱“全面關閉”委內瑞拉領空的威脅性言論，哥倫比亞、多米尼加、伊朗等國政府和政治團體連日來持續發聲，批評美國此舉“完全非法”，是“專橫行為”，對國際航空安全構成“前所未有的威脅”，危及地區安全和世界和平。



美國總統特朗普11月29日在社交媒體發文稱，“致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子：請將委內瑞拉上空及其周邊空域視為全面關閉”。這一極具爭議性的言論不僅遭到委內瑞拉強烈譴責，也招致國際社會質疑和批評。



哥倫比亞總統佩特羅11月30日在社交媒體上發文說，美國針對委內瑞拉領空的封鎖行徑“完全非法”，呼籲國際民航組織召開會議討論此事。他指出，特朗普的指令僅對美國企業有效，其他國家航空公司應根據國際民航組織規則自行決定，不應接受“非法指令”。



佩特羅還敦促歐盟根據與拉美國家達成的共識，下令恢復飛往委內瑞拉的航班，或對未能復飛的歐洲航空公司處以罰款。此前，第四屆拉美和加勒比國家共同體－歐盟峰會在哥倫比亞舉辦。雙方於11月9日簽署聯合聲明，重申打擊毒品走私應堅持“國際合作、相互尊重並全面遵守國際法”。



哥倫比亞外交部30日在官網發表公報，對美國政府近期針對委內瑞拉領空發布的航行通告表示關切，並指出拉美和加勒比地區是和平區，“任何單方面採取的軍事行動或影響航空安全的行為都會造成不必要的緊張局勢”，“損害地區穩定”。



公報強調，根據《芝加哥公約》及國際民航組織既定標準，任何涉及特定空域並產生影響的航空信息，均應由該空域的管轄國進行管理或協調。第三方在未與委內瑞拉主管部門協調的情況下就發布航行通告，影響了航空信息的清晰度、可靠性和一致性，可能危及國際民航安全。



包括廣泛陣線、左派團結運動在內的約30個多米尼加政治和社會團體30日發表聯合聲明，反對美國單方面宣稱“全面關閉”委內瑞拉領空，譴責美國在加勒比地區製造電磁干擾，指出這些行為違反國際法和《聯合國憲章》，威脅地區和世界和平，危及民航和加勒比人民安全。聲明強調，“任何總統都無權將數百萬人生命置於危險之中，也無權將加勒比地區變成軍事實驗室”。