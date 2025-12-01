首屆酒店機器人大賽　31隊技能大比拼

首屆北京智慧酒店機器人“揭榜掛帥”應用大賽現場。（圖片來源：大公報） 中評社北京12月1日電／據大公報報導，迎賓、打掃、炒菜、送餐、布草……首屆北京智慧酒店機器人“揭榜掛帥”應用大賽11月29日在北京經濟技術開發區（北京亦莊）舉辦，這是全國首個基於真實場景和實際需求的酒店機器人應用大賽，吸引了來自全國各地25家企業組建的31支賽隊參賽。賽事設置了客房服務、迎賓導引、清理清掃、互動娛樂共4個類別，重點考察參賽機器人的綜合能力。



各類機器人在賽場大展身手：酒店門前廣場，炒菜機器人前圍滿了觀眾，菜品色香味獲得一致好評；酒店大堂裡，迎賓引導機器人通過語音或屏幕互動幫助房客乘電梯抵達客房；不同樓層送貨機器人正在運送指定物品；在客房或公共區域，有機器人在執行清潔消毒任務；在酒店指定區域，還有各種機器人在做體檢、沏茶。



經過激烈比拼，客房服務類獲獎企業為雲跡科技、星工聚將，清理清掃類獲獎企業為雲跡科技、靈秫科技，迎賓導引類獲獎企業為獵戶星空、檔檔數字，娛樂互動類獲獎企業為雲跡科技、有方科技、大虎智源。“這次比賽我們帶來‘智慧大腦’HDOS系統和全系列機器人產品，展示酒店服務整體協作解決方案。參加客房服務類賽項的送物機器人具備行業整體通過半徑最窄、爬坡性能可達13度、算法自主性優越等創新突破。”雲跡科技首席營銷官、酒店事業部總經理趙永波說，“我們直接對接了酒店需求方，現場收穫不少意向訂單。”