四川鐵紀護航糧食安全　打造高水平天府糧倉

四川省隆昌市紀委監委聚焦糧食購銷領域突出問題，“室組地”聯動深入糧庫站點，推動加強從糧食收購入庫、儲存保管到銷售出庫的全鏈條監管。圖為近日，該市紀檢監察幹部在四川隆昌國家糧食儲備庫有限公司實地瞭解有關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月1日電／據中央紀委國家監委網站消息，四川省眉山市彭山區紀委監委工作人員日前來到省儲備糧管理集團有限公司彭山直屬庫，對糧食購銷環節中的責任落實、制度政策執行等情況進行監督檢查。



彭山區紀委監委黨風政風監督室負責同志表示，圍繞建設新時代更高水平“天府糧倉”示範區，區紀委監委緊盯糧食購銷領域資金、項目、制度等關鍵點，開展常態化、全過程監督，嚴肅查處相關責任、作風和腐敗問題，推動形成靠制度管權、管錢、管人、管糧的長效機制。



悠悠萬事，民生為大。四川省紀委監委立足職責定位，堅持把保障糧食安全作為監督重點，圍繞糧食購銷、高標準農田建設、政策性種植業保險、農作物良種培育等領域做實做細監督，以一抓到底的韌勁和系統施治的理念，鐵紀護航糧食安全，推動打造新時代更高水平“天府糧倉”。



堅持辦案引領，深挖徹查糧食領域責任、作風和腐敗問題



10月30日，廣安市廣安區人民法院一審對廣安區農業技術中心土壤肥料站原站長王某受賄、洗錢一案作出判決，被告人王某因犯受賄罪、洗錢罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑三年二個月，並處罰金人民幣20.5萬元。



此前，王某因嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。經查，王某利用職務之便，在農作物種子採購、高標準農田建設、綠色種養循環農業等項目中為他人謀取利益並收受財物，數額巨大。王某還存在其他違紀違法問題。



辦案是最有力的監督。“我們堅持以辦案為引領，聚焦糧食領域突出問題全鏈條開展整治，綜合運用‘室組地’聯動、掛牌督辦、提級辦理、大數據篩查以及聯合行業部門協同攻堅等方式，深挖徹查糧食領域責任、作風和腐敗問題。”省紀委監委某紀檢監察室有關負責同志介紹。



省紀委監委深入開展糧食購銷領域腐敗問題整治，圍繞糧食收購、儲存、輪換、銷售等環節，緊盯人員、資金、項目等重點，開展常態化、全過程監督，嚴肅查處以陳頂新、空進空出、先收後轉、壓級壓價、吃拿卡要，以及敷衍塞責、玩忽職守等問題。