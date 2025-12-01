全國超110個地市開通滴滴站點巴士業務

中評社北京12月1日電／據人民日報報導，江西南昌，“青花瓷號”大巴車身印著滕王閣等江西文化元素；雲南西雙版納，繪有熱帶雨林等元素的“雨林號”大巴串起沿線多個景點；浙江杭州千島湖，“千嶼號”大巴從千島湖高鐵站往返周邊數十家酒店……



滴滴站點巴士結合城市特色，上線多款“彩蛋”大巴，成為一道道亮麗的城市風景線。



“作為一種新業態，滴滴站點巴士是滴滴聯合國內多家大中小型客運企業，共同打造的道路客運數字化運營平台。”滴滴出行城際事業部總經理陸昊辰介紹，在這一模式下，滴滴的數字技術優勢和客運企業的線下服務能力實現優勢互補、雙向賦能。



客運站點搬到“家門口”，市民出行更便捷。



“網上提前購票，小區旁就近乘車，下樓就能上車，方便得很。”家住雲南昆明的王先生，在雲南文山工作，每周末往返兩地，“單程300多公里的距離，票價59元，挺實惠。”



通過上線“網上購票、線上選點、就近乘車、動態可視”等功能，滴滴站點巴士將傳統的“人到站”運輸模式升級為“多點串聯”，覆蓋社區、商圈等高頻出行區域。



隨著服務網絡的拓展，滴滴站點巴士的服務模式持續深化——在廣西，南寧市至崇左市扶綏縣的“高校直通車”串起多所高校，方便學生往返；在浙江，連接台州多地與杭州三甲醫院的“康養專線”，讓就醫群體免去中轉煩惱；在北京，“北京南站專線”實現動態運力調配，確保高峰時段旅客快速疏散……“毛細血管”式的站點布局，讓城際出行更便捷。