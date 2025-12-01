內塔尼亞胡向以總統提交赦免請求

中評社北京12月1日電／據新華社報導，以色列總統府11月30日發表聲明說，以總理內塔尼亞胡已向以總統赫爾佐格提交一份赦免請求。內塔尼亞胡目前正因貪腐案受審。



聲明說，內塔尼亞胡的律師阿米特·哈達德已將赦免請求提交至總統府法律部門。赫爾佐格將在收到相關意見後，以“負責任的態度”審議這一請求。



據《以色列時報》報導，以色列總統有權赦免經法院定罪的人，在極少數情況下，如果符合公共利益，相關人員甚至可以在法律程序結束前獲得赦免，但必須由尋求赦免的當事人或其直系親屬提出申請。



2020年初，以色列檢方以受賄、欺詐和違背公眾信任3項指控正式起訴內塔尼亞胡。同年5月，法院首次開庭審理該案，內塔尼亞胡因此成為以色列首個接受司法審理的在任總理。



該案中，內塔尼亞胡及其家人涉嫌在2007年至2016年間，從以色列商人、好萊塢制片人阿爾農·米勒漢處收受價值約28萬美元的物品。作為回報，內塔尼亞胡直接或間接向對方提供好處。



以媒報導說，如果罪名成立，內塔尼亞胡因受賄面臨的最高刑罰將是10年監禁，因欺詐和違背公眾信任將合計面臨3年監禁的最高刑罰。



以媒此前報導稱，自2020年審理啟動以來，內塔尼亞胡多次以戰事、外訪、健康等理由“拖延避審”。