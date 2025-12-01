“體育外賣”解鎖消費新場景

中評社北京12月1日電／據人民日報海外版報導，傍晚時分的小區空地，一名年輕的體育教練正帶著兩個孩子進行跳繩訓練。在許多城市，家長只需輕點屏幕，專業教練便會將體育技能“配送”上門。這種名為“體育外賣”的新型服務，正悄然改變著傳統體育培訓的模式。



體育課堂“配送”上門



11月，北京某公園的健身步道上，一名14歲的男孩在教練指導下完成跳遠和短跑訓練，汗水順著他的臉頰流淌，躍動的身影彰顯青春活力，他的臉上揚起快樂的笑容。男孩的父親劉先生在一旁觀看，並在手機APP上確認了本次課程的完成。劉先生坦言：“以前送孩子上體能課，來回路上就得1個小時。現在教練直接到家門口，省下的時間可以多陪孩子讀讀書。”教練帶著運動裝備上門服務，隨即在小區旁邊的公園空地展開教學，專業的指導點燃了男孩的運動激情。



“體育外賣”是“體育”與“上門經濟”深度融合的新業態。一方面，以線上下單、服務到家為核心的“上門經濟”商業模式早已發展成熟。另一方面，青少年體育培訓市場需求不斷釋放。體育中考改革持續推進，體適能訓練成為剛需。“體態矯正”“運動增高”等個性化需求也不斷湧現。“體育外賣”突破了傳統體育教育對固定場館的依賴，將運動空間靈活地嵌入社區公園、小區空地乃至家庭，重構了教育資源的空間布局，滿足了碎片化、高效率的城市生活需求。



上海體育大學經濟管理學院院長李海認為，通過數字平台整合資源，“體育外賣”實現了“輕資產、規模化、個性化”的服務重構，為用戶提供了便捷、靈活、定制化的體育服務，也為體育從業者創造了新的就業和創業機會。



打開“樂時運動”小程序，豐富的課程內容呈現在眼前：青少年體育備考、職場人健身私教、老年人太極拳，覆蓋不同年齡群體的運動需求，還有飛盤、匹克球等新興運動的大量細分需求也能在平台得到即時響應。



這種新業態的“菜單”日漸豐富，盤活了閑置的專業人力資源。從機構專業體能教練到體育院校的在校生，從一對一的私教課到鄰里拼團的“共享教練”，不同價位、不同特色的課程服務滿足了多元需求。個人教練之外，規模化運營的第三方平台也在逐漸嶄露頭角。北京“樂時運動”上門體育平台聯合創始人陳學利介紹，平台專注做“體育外賣”，上線不到一年，用戶數量已突破30萬人，覆蓋全國超百個城市，復購率約45%。