中央生態環保督察通報天津大氣污染防治問題

中評社北京12月1日電／據新華網報導，第三輪第五批中央生態環境保護督察正在進行，12月1日發布典型案例，通報天津市大氣污染防治問題。



督察通報指出，2024年，天津市環境空氣質量優良天數比例73.2%，低於全國平均水平14個百分點；細顆粒物（PM2.5）平均濃度38.1微克／立方米，高出全國平均水平8.8微克／立方米。天津市一些傳統產業集群環境管理不嚴不實，重點行業揮發性有機物（VOCs）治理不力，機動車檢測造假問題比較突出。



2020年3月，國家有關部門指出天津市靜海區兩個產業集群存在生產工藝裝備水平不高、治污設施不完善等問題，要求全面排查整治。督察發現，大邱莊鎮涉鋼產業集群整治方案未設定量化指標、未細化明確具體措施和完成時限；雙塘鎮五金製品產業園整治方案今年2月才制定。以上兩個產業集群環境管理粗放，污染問題依然突出。督察組今年9月還發現，部分企業違法露天噴漆作業，廢氣收集裝置基本無效。



天津涉VOCs行業企業眾多，是大氣污染的重要來源。督察組指出，國家有關部門要求大氣污染防治重點區域在2022年6月底前基本完成揮發性有機液體儲罐密封整治，截至今年11月，天津170個成品油儲罐仍有45個未完成改造，其中天津國際石油儲運有限公司16個儲罐僅完成8個。督察組發現，天津部分企業VOCs治理不力，違法排污問題突出。天津大沽化工股份有限公司將應急設施火炬作為常規大氣污染治理設施，今年3月至10月違規排放廢氣200餘次。多家橡膠企業VOCs治理設施建設滯後、效果差，廢氣長期直排。



督察組抽查發現，高客機動車檢測有限公司使用未經校准的濾光片，為16台柴油貨車出具不實檢驗檢測報告；潮億機動車檢測有限公司為81台機動車出具虛假檢驗檢測報告。天津市計量監督檢測科學研究院違規為潮億機動車檢測有限公司出具校准證書。



督察組表示，將進一步調查核實有關情況，並按要求做好後續督察工作。