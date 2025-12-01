富權：台當局將在加勒比海島國群“失陷”？

中評社香港12月1日電／澳門新華澳報1日發表富權文章：台當局將在加勒比海島國群“失陷”？以下為文章內容。



位於加勒比海的島國聖文森特和格林納丁，於十一月二十七日進行國會大選，由新民主黨勝選，結束聯合勞工黨長達二十四年的執政。黨魁傅萊德已經於十一月二十八日就任總理，並將組成新政府執政。由新民主黨曾公開主張與台灣當局“斷交”，轉向承認中華人民共和國，因而極有可能會讓台灣當局在加勒比海島國群“失陷”。而台灣當局“外交部”則在憂慮中極力保持“鎮定”，在表達對勝選的傅萊德總理及國會議員當選人的祝賀的同時，卻並未正面對“邦交”是否穩固進行保證或回應，而是聚焦於一般的“外交”禮節，可能是感到已經“凍過水”，過於積極拉攏屆時可能會遭遇“熱臉貼在冷屁股上”的尷尬狀況。



聖文森特和格林納丁斯由聖文森特島以及格林納丁斯群島組成，是位於東加勒比海小安的列斯群島南部的一個火山島國。主島長約為二十九公里，最寬處約為十八公里，全國面積約為三百八十九平方公里，其中聖文森特島面積約為三百四十四平方公里。而格林納丁斯群島則包含三十二個小島，面積四十五平方公里。



截二零二二年十月，聖文森特和格林納丁斯人口為十點四萬（台灣當局“外交部”網頁則稱衹有九點九萬人），其中黑人占百分之六十六，混血人種占百分之十九。英語為通用語言。居民多信奉基督教新教和天主教。



聖文森特和格林納丁斯的主要經濟來源為農產品（香蕉、芋頭、椰子、甘藷、樹薯、芒果等）及觀光業，而一切民生用品皆賴進口，價格昂貴，約為美國物價之二至三倍。但旅遊業、離岸金融業、海外匯款給聖文森特和格林納丁斯帶來源源不斷的巨額財富，使得這個資源匱乏、人口極少、災害多發的彈丸小國能夠擺脫貧困狀態，從而過上較為富裕的生活。二零二四年，聖文森特和格林納丁斯的國內生產總值為十一點七億美元，國內生產總值增長率為百分之四點五。人均國內生產總值為一萬零五百六十美元，屬於“中等收入偏上”國家。



一九七九年十月二十七日，聖文森特和格林納丁斯由勞工黨（聯合勞工黨前身）宣布獨立，但仍是大英國協成員國兼大英國協王國成員。獨立後並由該黨繼續執政。一九八四年七月二十五日國會改選時新民主黨贏得全部十五席後首次執政。一九九八年國會再次改選，作為執政黨的新民主黨續以八比七的席次再度贏得大選，但總得票數則低於聯合勞工黨。二零零零年十月新民主黨與聯合勞工黨簽署協議，同意於二零零一年三月舉行大選，時任總理的尤斯特於當年三月十五日宣佈解散國會，並於三月二十八日舉行國會大選，在野的聯合勞工黨以十二比三的席次贏得大選，該黨黨魁龔薩福並出任總理。二零零五年十二月七日聯合勞工黨再度以十二比三的席次贏得大選繼續執政。二零一零年十二月十三日國會大選，聯合勞工黨以八比七的席次第三度勝選，龔薩福總理獲得連任。二零一五年十二月九日國會大選，聯合勞工黨再以八比七的席次第四度勝選，龔薩福總理獲得連任。二零二零年十一月五日國會大選，聯合勞工黨再以九比六的席次第五度勝選，龔薩福總理獲得連任。二零二五年十一月二十七日進行國會大選，在野的新民主黨贏得國會十五個席次中的十四席，終結了聯合勞工黨長達二十四年的長期執政，但作為全球任期最長的民選領導人之一的龔薩福，在丟了總理寶座後，卻仍然保住了自己的國會議席，是該黨在國會中的唯一議席。由於他已經七十九歲，而且該國國會的任期為五年，相信較難撐得過下一次國會選舉爭取實現“政黨輪替”。

