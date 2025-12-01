新紀錄！我國快遞年業務量突破1800億件

中評社北京12月1日電／據央視新聞報導，國家郵政局監測數據顯示，截至2025年11月30日，我國快遞年業務量首次突破1800億件，新紀錄標誌著我國郵政快遞業再次開啟新的篇章。



中國改革開放“試驗田”廣東深圳一位市民網購的智能學習機，成為今年我國第1800億件快件。這件快件從京東智狼倉經過全自動分揀出庫，運達站點後將由無人快遞車送至收件人小區門口，再由京東快遞小哥送貨上門，快件派送全程實現了較高程度的無人化。



今年第1800億件快件集中體現了我國郵政快遞業深入實施創新驅動發展戰略，推動科技創新和產業創新深度融合，因地制宜培育和發展新質生產力的成效。



近年來，郵政快遞業立足應用場景多元、數據資源富集和市場空間廣闊的優勢，主動適應新業態新模式需求，加大科技研發投入，增強科技創新能力，提升科技應用水平。在倉儲環節，搬運機器人、飛梯機器人、高密度貨架、定制化料箱、自動入庫工作站等，可實現全面無人化上架、揀選、出庫，大幅提升生產效率；在分揀環節，AI視覺模型依托覆蓋各主要分撥中心的攝像頭，實現毫秒級響應，顯著降低錯分、破損和遺失率；在運輸環節，垂直領域大模型加快應用，助力實現路由規劃的動態優化和運輸方式的無縫銜接；在攬派環節，無人機、無人車和機器人試點範圍擴大，有效降低攬派成本。



月均超160億件，單日最高7.77億件，每秒超6200件……1800億件快件繪就的壯闊圖景，更折射出中國經濟蓬勃發展的強勁脈動。



今年以來，隨著更加積極有為的宏觀政策加緊實施，“兩重”建設和“兩新”政策發力顯效，全國統一大市場建設縱深推進，帶動需求擴大和生產增加，我國經濟保持穩中有進發展態勢。這也為郵政快遞業持續健康發展注入了強大動力。郵政快遞規模經濟效應持續放大，對產業拉動和區域經濟的帶動能力明顯提升，成為促消費、擴內需、穩增長的重要支撐。前10個月，我國郵政快遞業區域協調發展再上新台階。中西部地區快遞業務收入占全國比重同比分別上升0.6個和0.3個百分點；快遞業務量占全國比重分別上升1.1個和0.6個百分點。西部偏遠地區包郵助力本地寄遞網絡建設，內蒙古、新疆、西藏等地快遞業務成增長亮點。前10個月，我國快遞服務質量穩步提升。重點地區72小時妥投率和快遞服務公眾滿意度同比分別得到提升。