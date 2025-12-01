第十六屆海峽兩岸少兒美術大展在台北開幕

中評社北京12月1日電／據新華網報導，第十六屆海峽兩岸少兒美術大展台北展28日在台灣藝術教育館開幕，展出近300幅來自海峽兩岸、港澳地區及馬來西亞青少年的美術作品，這也是本屆大展的收官展。



本屆海峽兩岸少兒美術大展以“生命萬象”為主題，自5月底起，先後在福州、三明、廈門、北京、高雄、台北等6地舉辦展覽。展品從各地青少年投稿的2萬多幅畫作中選出，內容涵蓋對生態環境的觀察、對人類社會的思考、對未來世界的想象等多個維度，旨在展現青少年視角下的生命多樣性及自然萬物的相互聯結。



除青少年作品外，此次展覽還特別展出了台灣藝術家姜一涵和大陸藝術家謝麗芳有關生命主題的作品。策展方廈門雲揚天際文化藝術機構希望通過這一環節呈現成年人與青少年通過藝術探索世界過程中的交流。“這也是當代藝術家和未來藝術家之間的一種對話。”該機構代表許天慶說。



台灣中華文創發展協會理事長黃肇鬆說，過去十多年來，展覽透過每屆不同主題鼓勵不同地區青少年表達對自身生活的觀察及對藝術文化與未來的理解，從而推動海峽兩岸青少年在多方面加深彼此認知。



本次海峽兩岸少兒美術大展台北展將持續至12月3日。下一屆大展的作品征集已經啟動，主題為“信”。“我們相信這是一個有意思的字，也希望孩子們能通過繪畫感受它的多重含義。”許天慶說。