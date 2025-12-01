馬六甲遭遇熱帶風暴侵襲

這是11月28日在泰國宋卡府合艾市拍攝的洪災侵襲後的街道。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月1日電／據新華社報導，一場罕見的熱帶風暴在馬六甲海峽形成，造成持續約一周的狂風暴雨。截至11月30日晚，暴雨引發的洪災、山體滑坡等災害已造成印度尼西亞至少442人死亡、泰國170人死亡、馬來西亞3人死亡，數百萬民眾受災，救援人員正想方設法進入遭洪水淹沒地區營救受困人員。



根據官方數據，三國超400萬人受災，其中泰國南部地區近300萬人，印尼西部110萬人受災。



宋卡府是泰國因災死亡人數最多的地區，已有131人死亡。為應對災情，泰國政府動用唯一一艘輕型航空母艦和14艘船只參與救援，並派出20架直升機和卡車車隊用於分發食品、藥物等救援物資。



在印尼西部的蘇門答臘島，暴雨在3個省引發嚴重的山體滑坡和洪災。印尼政府網站數據顯示，11月30日，印尼因災死亡人數從前一天的303人升至442人，另有402人下落不明。政府正在加緊匯總人員傷亡和財產損失的最新情況。



印尼國家抗災署官員說，蘇門答臘島港口城市實武牙、中打巴努里通信和電力供應“完全被切斷”，且無法通過公路進入，政府已從雅加達調遣兩艘軍艦向它們運送救援物資，預計軍艦12月1日將抵達實武牙。



馬來西亞氣象局11月28日說，熱帶風暴“森亞爾”於當天淩晨登陸馬來半島中部，導致馬來西亞多地出現持續強降雨、強風及沿海巨浪，該風暴系統當天已減弱並降級為低氣壓系統。強降雨在馬來西亞西北部多州同樣引發洪災，已經導致3人死亡。截至11月30日，仍有近2.5萬人住在避難中心。



據馬來西亞媒體報導，氣象專家認為此次從馬六甲海峽登陸的熱帶風暴非常罕見，因為受海峽海水溫度偏低、海域狹窄等因素影響，這里通常很少出現熱帶風暴。