特朗普：暫停接收難民措施或將維持很長時間

11月26日，在美國首都華盛頓，警方封鎖案發現場附近街道。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月1日電／據新華社報導，美國總統特朗普11月30日表示，美國政府暫停處理庇護申請的決定可能將維持“很長一段時間”，至於具體多久，他還沒想好。



特朗普在總統專機“空軍一號”上對媒體記者說，上述措施“沒有時間期限，但可能維持很長一段時間”。他說：“我們的問題夠多了，我們不想要那些人。知道為什麼嗎？因為其中許多人毫無價值，他們不該在我們的國家。”



此前，美國國民警衛隊兩名隊員11月26日在首都華盛頓遭一名阿富汗移民槍擊，一人死亡、一人受重傷。事發數小時後，美國公民及移民服務局宣布，即刻起暫停處理阿富汗人提交的移民申請。該機構還宣布對來自19個“受關注國家”的綠卡（永久居留許可）持有者啟動重新審查，涉及阿富汗、緬甸、乍得等國公民。特朗普11月27日表示，將“永久暫停接收來自所有‘第三世界國家’的移民”。他沒有說明所涉國家。



據美國土安全部消息，槍擊案嫌疑人為29歲的阿富汗公民拉赫馬努拉·拉坎瓦勒，被控一級謀殺罪名。拉坎瓦勒在阿富汗時曾為美國中央情報局工作，美軍2021年撤離阿富汗後，他同年9月通過美國政府一個安置為美方服務阿籍難民的項目進入美國，並於今年4月正式獲批以難民身份居留美國。



儘管拉坎瓦勒的居留權是在特朗普任內獲批，但特朗普政府官員指責前任總統拜登政府“審查不嚴”將拉坎瓦勒放進美國。



不過，美國土安全部長諾姆11月30日接受美國媒體採訪時說，拉坎瓦勒來到美國後變得激進，調查人員正通過其家人等途徑獲取更多信息。



美國政府近來宣布一系列移民管控措施，引發聯合國、阿富汗難民權益組織等多方質疑或譴責。他們警告美國須遵守國際法，切勿將孤立襲擊事件“政治化”，損害難民權益。