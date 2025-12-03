中評深度：彭韜析習特通話台海局勢

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜（中評社圖片） 中評社北京12月3日電（記者 海涵）在中日關係因高市早苗涉台挑釁言論緊張之際，中美、美日領導人於上月末接連通話。就這兩通電話釋放的信號和意涵，華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜日前接受中評社記者予以分析解讀。彭韜表示，中美元首通話著重闡明中方在台灣問題上的原則立場，並對日本右翼勢力發出嚴重警告，同時對美國做出善意提醒，為中美合作“把舵定向”。



彭韜認為，中方將台灣問題置於“戰後國際秩序”與“二戰勝利成果”的框架之下，背後有著深刻的現實背景與戰略考量，旨在壓縮美國操弄“台灣地位未定論”的空間、反制美國“以台制華”的升級策略、粉碎“台獨”與外部干涉的聯動。



彭韜表示，美方理解台灣問題對中國重要性的表態，傳遞了一個明確的信號：美方最高領導人不支持挑釁中方核心利益的言行，不支持日方近期的錯誤言論。此後在與日本首相高市早苗的通話中，特朗普傳遞對中日緊張關係的關切，此舉意在“敲打”日本，提醒日方謹慎處理台灣問題，避免將美國捲入中日衝突。



彭濤說，美方在台海問題上的真實考量從未改變，始終是以“以台制華”為核心，通過靈活調整策略，平衡各方關係以實現自身利益最大化。



以下為專訪問答全文：



中美元首通話闡明立場、警告日本、提醒美國



中評社：習近平主席11月24日晚同美國總統特朗普通電話，其中談及台灣問題。在高市早苗發表涉台挑釁言論引發中日關係低谷的背景下，中方在此次通話中重點強調在台灣問題上的立場有何深意？