美烏4小時會談細節曝光　特朗普發聲

中評社北京12月1日電／美國和烏克蘭代表團11月30日圍繞美方提出的俄烏“和平計劃”在美國佛羅里達州舉行約4小時會談。美國國務卿魯比奧說，雙方在日內瓦會談基礎上又取得一些進展，但“有更多工作要做”。



新華社報導，美國總統特朗普當天表示，美烏這輪新談判後，“很有可能”就結束危機達成協議，他的特使即將前往俄羅斯進行後續會談。



美烏代表團的會談在佛州南部城市邁阿密附近舉行。魯比奧走出會場時向媒體表示，談判“微妙、複雜”，涉及諸多變動的環節，“另一方顯然必須參與進來，成為方案的一部分”。他表示，圍繞“和平計劃”的相關談判將在未來幾天繼續進行。



魯比奧還說，美方“清醒地認識到”達成和平協議的難度，美烏的共同願景是不僅要“結束這場戰爭”，還要確保烏克蘭未來“長期繁榮”。他同時表示，美方一直與俄方有不同程度的接觸，“也相當瞭解他們的觀點”。



烏方代表團團長、烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫在社交媒體發文說，談判“艱難但富有成效”。



烏梅羅夫表示，他已向烏總統澤連斯基匯報了會談結果。烏方在推動實現公正、有尊嚴的和平以及拉近烏美立場方面取得進展，烏方關於“安全、主權和可靠和平”的主要目標保持不變，得到美方認同。接下來，烏美雙方仍然有大量工作要做，將磋商和協調在烏克蘭實現和平的後續步驟。



澤連斯基在社交媒體發文說，當天的談判“具有建設性”，對所有議題都進行了坦誠討論，“以確保烏克蘭主權和國家利益”。

