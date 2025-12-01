美烏新一輪談判結束　俄烏衝突恐仍難到終局

中評社北京12月1日電／美國和烏克蘭代表團11月30日在美國佛羅里達州圍繞美方提出的俄烏“和平計劃”開始新一輪會談。美國國務卿魯比奧在會談後表示，與烏方的會談“富有成效”，但仍有很多工作要做。



央視新聞報導，事實上，隨著美國就結束俄烏衝突提出的一份“28點新計劃”不斷引發爭議，俄烏局勢也仿佛坐上了“過山車”。一系列帶有“羅生門”和戲劇性色彩的互動，不僅將“交易外交”發揮到了極致，也讓外界關心，這些激烈的外交斡旋，真的能結束持續近四年的俄烏衝突嗎？



美烏新一輪談判結束 特朗普稱俄烏和平協議“很有可能”達成



美國和烏克蘭代表團11月30日在美國佛羅里達州圍繞美方提出的俄烏“和平計劃”開始新一輪會談。會談在邁阿密市附近舉行。美方代表團成員包括國務卿魯比奧、特使威特科夫以及總統特朗普的女婿庫什納。烏方代表團團長是烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫。



魯比奧在談判後表示，與烏方的會談“富有成效”，但還有很多工作要做。他同時表示，俄羅斯在任何結束與烏克蘭衝突的協議中都將發揮核心作用。魯比奧表示，美國官員一直與俄羅斯方面保持著不同程度的接觸。



此外，特朗普在“空軍一號”接受媒體採訪時稱，談判進展順利。他表示，烏克蘭正面臨“一些棘手的小問題”，並暗示俄羅斯和烏克蘭都希望結束衝突。他還稱，俄烏和平協議“很有可能”達成。



烏克蘭總統澤連斯基當天也通過社交媒體發文稱，雙方會談具有建設性，相關工作將繼續推進。



11月20日，白宮起草的28點俄烏“和平計劃”曝光，被烏克蘭和歐洲認為偏袒俄羅斯。23日，美烏歐代表在瑞士日內瓦舉行會談，對該方案進行大幅修改，但修改內容未公布。特朗普近日表示，烏方原則同意修改後的方案，但美烏仍存分歧點。

