日本就出口導彈與菲律賓展開非正式磋商

中評社香港12月1日電／共同社據多名相關人士11月30日透露，日本政府正在就出口自衛隊的“03式中程防空導彈”（中SAM）與菲律賓展開非正式磋商。高市政府計劃最快明年上半年廢除防衛裝備品出口僅限非戰鬥目的“5類”的現行規則，正式決定後將迅速展開具體討論以推動出口。政府對於防衛裝備品出口的積極態勢愈加明顯。



現行的防衛裝備轉移三原則運用指針僅允許出口用於“救援、運輸、警戒、監視、掃雷”這5類的裝備。自民黨與日本維新會的聯合執政協議書中寫明2026年廢除5類限制的方針。



修改運用指針可由政府的國家安全保障會議（主席為首相高市早苗）決定。在沒有國會充分參與的情況下修改5類限制以及逐步推進具備殺傷能力的導彈出口，相關動向或引發擔憂。



據相關人士透露，日菲兩國政府就中SAM出口交換意見，菲方表示有興趣引進部署到軍隊。



中SAM為陸上自衛隊運用的日本國產導彈，可攔截飛機及巡航導彈。對彈道導彈和高超音速滑翔武器具備攔截能力的“性能提升型”也在開發中，力爭2028年度完成。



此外，日本與菲律賓還為海上自衛隊“阿武隈”級護衛艦的出口進行磋商。菲律賓海軍司令已表示希望至少確保3艘。兩國著眼於遏制加強海洋活動的中國，正在加強安保領域的合作。



圍繞防空導彈，2023年12月岸田內閣修改了防衛裝備轉移三原則及其運用指針，解禁了經外國企業許可在日本國內製造的“授權生產品”向授權國出口成品。日本決定向美國出口基於美國企業授權在日本生產的“愛國者”地對空攔截導彈。



防衛省去年7月宣佈與美軍簽訂首份愛國者導彈銷售合同。據悉今年11月底前已完成交付。