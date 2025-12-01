】 【打 印】 
普京簽署中國公民臨時入境俄羅斯法令
http://www.CRNTT.com   2025-12-01 16:11:12


　　中評社香港12月1日電／新華社報導，俄羅斯法律信息網1日發布的文件顯示，俄總統普京簽署關於中國公民臨時入境俄羅斯的法令。根據該法令，中國公民可免簽證入境俄羅斯進行參觀和商務旅行，有效期至2026年9月14日（含當日）。免簽天數為30天。

