羅傑斯：投資中國沒問題　考慮做空美股

中評社香港12月1日電／就處於歷史最高點的世界股票和商品行情的前景，日經QUICK新聞社採訪了作為“冒險投資家”周遊世界、尋找屬於潛力投資對象的國家和大宗商品的吉姆·羅傑斯。羅傑斯說，中國有可能成為下一個霸權國家。我認為中國市場應該進一步加快開放速度，以成為完全開放的市場。



積極財政帶來的高額債務將使日本陷入長期衰退



記者：日經平均股指處於最高點區域。還有上升空間嗎？



羅傑斯：進入今年以來，看到行情開始啟動，就買了日本股。像外行一樣猛衝進去，然後很快就賣得太多了。這個暫且不論，（由於長期持續的貨幣寬鬆）容易到手的資金很充裕，推動了股票價格的上漲。這對持有股票的人來說是件好事。但需要注意，在過去30年裡，日本的國家債務持續增加，人口每週都在減少。我們知道，一旦容易獲得的資金的流入結束，就會變成痛苦。我不想看到我非常喜歡的日本即將發生什麼。



記者：高市早苗就任新首相。新內閣提倡積極財政，由於補充預算的支出規模，2026年度國家和地方的基礎財政收支（PB）將很難實現盈餘。



羅傑斯：會背負更多的債務，將導致曾是支付能力和健康運作的樣板的日本陷入更長期的衰退。雖然令人傷心，但這種情況在歷史上已發生過很多次。



大家都感到幸福的時候，是應該有疑問的時候。我看過很多次全球範圍內的股市上漲，如果持續時間太長，就會成為問題。至少在最高區域，我不會買入日本股票。如果跌到一定程度，我會買。



不會投資AI相關股票



記者：也有觀點認為人工智慧（AI）可以彌補日本勞動力的短缺。



羅傑斯：AI將改變世界。電、手機和鐵路等很多東西一直在改變世界。如果有熟悉AI的朋友，應該投資相關股票。我不太瞭解，所以沒有投資。因為從以往的投資經驗中，我學到對於自己不瞭解的東西，應該避免輕舉妄動。



記者：受AI概念股的帶動，中國股票大幅上漲。您投資了哪些領域？



羅傑斯：以航空公司等運輸相關股票為代表，多年來投資了廣泛的領域。（低迷的）房地產市場是沒有紮實的知識就很難投資的領域，我不會讀寫中文，所以不會進行買賣。（在不投資不瞭解的領域這個意義上）與AI相同。



中國有可能成為下一個霸權國家。我認為中國市場應該進一步加快開放速度，以成為完全開放的市場，但他們重視歷史，所以會慢慢推進。增加債務總有一天會成為大問題，危險性沒有日本那麼突出，我認為現在還沒有問題。



美國股市接近天花板



記者：美國也背負很多債務。您如何看待美國的未來？



羅傑斯：英國在1925年是世界上最富有、最強大的，但50年後負債纍纍，陷入財政破產。瑪格麗特·柴契爾之所以能夠拯救英國，是因為北海油田的運作支撐了財政。現在美國已不存在像當時北海油田那樣的東西，計算美國的債務現狀，我們知道這將成為一個大問題。



美國股市自2009年以來維持了史上最長的上漲。如果強勁勢頭持續這麼長時間，就會接近極限。特朗普執政期間未必不發生危機。我不認為漲勢還會持續3年。我們還沒有做空，但正在尋找機會，日本股票已大幅上漲，但這是最近幾個月的事，美國股票可能更適合做空。



記者：做空美國股票的契機和條件是什麼？



羅傑斯：在美國，已經有一段時間沒有做空，現在還沒有到那種情況，但大家都開始說“還不用擔心過熱等，沒事”，“這次和以往的泡沫不一樣”。市場陷入瘋狂狀態的時候才真正危險。做空需要精力，但我希望到時候能注意到。



另一方面，日本股市經歷了35年的低迷。這對於主要市場來說是非常罕見的。日本現在正在恢復失去的東西，通常在這樣的過程中行情會超預期上漲，最終會變得瘋狂。在日本（由於股市長期低迷）存在不瞭解市場的一代，辭去工作、只投資股票的人接二連三，如果包括不瞭解市場的一代，大家都開始買入股票，那就是接近結束的信號。



白銀在調整局面下增持



記者：如何看待黃金和白銀的行情？



羅傑斯：我已經持有黃金和白銀，並在幾週前增持了黃金。從歷史上看，當投資者變得瘋狂時，保護自己的方法就是黃金和白銀。在調整局面下，我想增持白銀。