十部門聯合印發意見加強生態警務機制建設

中評社北京12月1日電／據新華網報導，記者12月1日從公安部獲悉，近日，公安部聯合國家發展改革委、司法部、自然資源部、生態環境部、交通運輸部、水利部、農業農村部、國家林草局、中國海警局印發關於加強生態警務機制建設的意見，推動建立公安機關牽頭、相關部門聯動的生態警務機制。



意見明確了強化刑事打擊、加強主動預防、推動綜合治理、服務價值轉化等四項主要任務。



在強化刑事打擊方面，意見要求依法嚴厲打擊污染環境、破壞野生動植物資源、破壞古樹名木、非法捕撈、非法開採礦產資源、非法開採河道砂石、非法占用農用地等突出犯罪。針對相關犯罪職業化、團夥化、鏈條長、跨區域等突出特點，健全完善案件督辦、集群打擊、線索協查等機制，實施精準打擊、深度打擊、規模打擊、聯動打擊。



在加強主動預防方面，意見鼓勵地方探索符合實際的河湖警長、林警長和生態警長機制建設，可在生態保護任務較重、環境資源犯罪多發的部位分類建立生態警務聯勤中心、聯勤工作站等基層協作平台，實現生態警務與其他日常警務有機結合、與基層社會治理深度融合。



在推動綜合治理方面，意見堅持以打促治，及時將發現的風險隱患通報有關部門，推動前端治理，堵塞管理漏洞。堅持保護修復並重，在辦理環境資源犯罪案件工作中，依法引導行為人積極承擔相關生態環境修復責任，實現政治效果、法律效果和社會效果有機統一。



在服務價值轉化方面，意見要求，推動打擊犯罪與生態環境治理、產業綠色轉型有機結合，助力提升經濟發展優勢和生態產品總值。嚴厲打擊侵害企業合法權益犯罪活動。嚴厲打擊涉名優農產品、地理標誌產品侵權假冒犯罪，加強優質生態資源保護。



意見還對健全組織協調、實戰運行、部門聯動、區域協作等工作機制，以及加強隊伍建設、數智賦能、法治建設、基礎建設等支撐保障措施提出明確要求。