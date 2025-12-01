【
俄方稱挫敗烏克蘭情報部門針對俄高官暗殺圖謀
http://www.CRNTT.com
2025-12-01 17:06:16
中評社香港12月1日電／俄羅斯聯邦安全局表示，俄方在克里米亞打死一名企圖暗殺俄國高級官員的恐怖襲擊嫌疑人，疑犯的同黨被捕。
俄新社報導，這宗未遂暗殺事件由烏克蘭國防部情報總局策劃。恐怖襲擊嫌疑人企圖在俄羅斯國防部高級官員汽車下放置炸藥，被安全部隊打死。安全部隊在疑犯身上繳獲用於與上級聯絡的通信設備及爆炸裝置部件。
香港電台報導，上月14日，俄羅斯聯邦安全局表示，在莫斯科一處公墓挫敗一宗針對俄國高級官員的恐怖襲擊，拘捕3人。聯邦安全局說，烏克蘭當局是在西方情報機構指示下，在俄國策劃犯罪活動。
