澳洲國防部啟動重組 成立國防交付署
http://www.CRNTT.com
2025-12-01 17:11:48
中評社香港12月1日電／澳洲副總理兼國防部長馬爾斯宣布，政府已啟動50年來最大規模的國防部組織結構改革，以應對軍備項目長期延誤和成本不斷攀升的問題。
香港電台報導，根據改革方案，國防部將會整合幾個關鍵機構，成立獨立的國防交付署，確保各類國防項目能夠按時、按預算推進和交付，國防交付署將會直接向國防部長報告工作。
澳洲的國防預算將於2034年從目前的每年600億澳元增至1000億澳元。
