首爾市長吳世勳涉嫌找人代付民調費被起訴

中評社香港12月1日電／韓聯社報導，韓國負責調查前總統尹錫悅夫人金建希弊案的獨立檢察組1日以涉嫌違反《政治資金法》為由對首爾市長吳世勳、前副市長姜哲遠和企業家金某三人提起公訴，在不羈押的狀態下送審。



吳世勳涉嫌在2021年4月7日首爾市長補選之前從“政治掮客”明泰均處獲取民調結果，並讓與其長期保持聯繫的金某代為支付相關費用。經調查，當時擔任競選團隊幕僚長的姜哲遠按照吳世勳的指示與明泰均聯繫，就民調事宜進行商議。



明泰均于2021年1月22日至2月28日期間共進行過10次民調。金某則在同年2月1日至3月26日期間，先後5次以民調費用名義共向民調機構“未來韓國研究所”的工作人員支付3300萬韓元（約合人民幣16萬元），而該研究所被指由明泰均實際操控。明泰均曾表示，吳世勳在選舉期間曾向其提出協助請求，稱需要一份能夠擊敗黨內初選候選人羅景垣的民調。獨檢組認為，金某為吳世勳支付民調費用的行為構成非法捐贈，但由於實施民調的明泰均未被查出存在特別的違法行為，因此未被列為嫌疑人，也未遭起訴。



對此，吳世勳始終否認所有指控。他當天發表立場文件稱，獨檢組違背法律與良知，按照執政黨的要求強行提起公訴，這是毫無證據、純屬拼湊的牽強起訴。他還表示，明泰均所進行的民調大部分都不是正規民調，其內容完全是捏造，明泰均本人因此曾被控詐騙。獨檢組此舉純屬向李在明政權“上供”的政治操作，真相很快就會水落石出。