聚焦海洋爭端與國際法　十國專家在京研討

中華人民共和國外交部副部長華春瑩作開幕致辭（圖片來源：主辦方供） 中評社北京12月2日電（實習記者 許思悅 邱姿爽）12月1日，第三屆“國際海洋爭端解決與國際法”研討會在京開幕。本次研討會由華陽海洋研究中心和中國海洋發展基金會共同主辦，來自國際海洋法法庭、聯合國國際法委員會、國際海底管理局的專家政要，來自中國、英國、荷蘭、葡萄牙、澳大利亞、德國、奧地利、布隆迪、喀麥隆、尼加拉瓜的高校和智庫學者，駐華使領館外交官，中外媒體等近300名代表參會。



華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存在開幕式致歡迎辭。外交部副部長華春瑩、國際海底管理局秘書長卡瓦略、中國海洋發展基金會理事長呂濱出席開幕式並致辭。國際海洋法法庭庭長海達爾、國際法委員會委員馬新民在開幕式作主旨發言。



華春瑩表示，中國既是海洋可持續發展的倡導者，更是行動派。她對2025年全球海洋治理取得的進展，以及我國在海洋治理上的成就進行了回顧。同時，她指出，當前海洋問題仍不平靜，個別國家以各種名義非法使用武力，單方面頒布實施深海採礦令等行為嚴重威脅地區和平與安全。華春瑩強調，中國堅定維護公約的權威性和完整性，一貫主張通過談判協商和平解決有關領土和海洋爭端。她指出，今年是聯合國成立80周年，面對當前存在的各種發展赤字和治理挑戰，習近平主席提出全球治理倡議，其核心理念是奉行主權平等，遵守國際法則，踐行多邊主義，倡導以人為本，注重行動導向，這完全契合聯合國憲章宗旨原則的精神，為完善全球海洋治理提供了中國智慧和方案。



吳士存指出，國家間海洋爭端具有複雜性、敏感性和長期性，解決難度極大。他以“中越北部灣劃界談判”為例，該談判僅涉及中越兩國、面積約12萬平方公里的海域，卻耗時26年。兩國談判從20世紀70年代開始，直到2000年才簽署《中華人民共和國和越南社會主義共和國關於兩國在北部灣領海、專屬經濟區和大陸架的劃界協定》。相較之下，南海爭端所涉國家之多、爭議島礁之眾、主張重叠海域之廣，在全球範圍內絕無僅有。他認為，要徹底解決此類爭端，可能需要數代人持之以恒的努力。《聯合國海洋法公約》等國際法是處理國家間海洋爭端的重要依據，但並非“包治百病的靈丹妙藥”。因此，他期望本次論壇及後續交流能夠“打開一扇窗”，借鑒其他國家和地區的相關實踐，探索解決與鄰國海上爭端時更為多元的選項與思路。



卡瓦略在視頻致辭指出，中國長期以來維護《聯合國海洋法公約》，同國際海底管理局密切合作，為國際海洋治理做出重要的貢獻。在當前國際海洋爭端增多、國際海洋治理面臨來自多方挑戰的情況下，深海資源作為人類共同繼承財產的地位不容置疑，而國際海底管理局對於BBNJ協定的有效實施不可或缺。