馬杜羅：美國為石油而來　騷擾與威脅不斷升級

中評社北京12月1日電／委內瑞拉總統馬杜羅日前表示，美國在加勒比海地區加強軍事部署的行動“以武力奪取委內瑞拉石油資源為目的”，這一企圖不僅直接危及委內瑞拉石油生產，也使全球能源市場的穩定面臨風險。



新華社報導，馬杜羅日前在致石油輸出國組織（歐佩克）秘書長海賽姆·蓋斯的信中作出上述表示。



馬杜羅在信中說，自8月以來，美國發起的“騷擾與威脅行動”不斷升級，美方在加勒比海部署十餘艘軍艦和約1.5萬名軍人，還對船只實施20餘次空襲，造成80多人死亡。這些行動構成“反復使用武力威脅”，嚴重違反《聯合國憲章》和國際法，已對地區和平、安全與能源供應鏈造成衝擊。



馬杜羅強調，委內瑞拉將堅定維護國家能源資源主權，反對任何形式的外部威脅和脅迫，並呼籲歐佩克及“歐佩克+”加強溝通協作，關注美方行動對市場和成員利益帶來的潛在影響。



特朗普：“不要進行任何解讀”



美國總統特朗普日前在社交媒體發文稱，“致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子：請將委內瑞拉上空及其周邊空域視為全面關閉”。這一極具爭議性的言論不僅遭到委內瑞拉強烈譴責，也招致國際社會質疑和批評。



美國一些政界人士也對特朗普言論持不同意見。參議院少數黨領袖舒默在一份聲明中說，特朗普對委內瑞拉的“魯莽行為正將美國推向另一場代價高昂的外國戰爭”，“根據美國憲法，國會而非總統擁有唯一宣戰權，國會未授權對委內瑞拉使用軍事力量”。

