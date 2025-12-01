美軍襲船殺人行動遭疑　國會議員說要查一查

中評社北京12月1日電／美國民主、共和兩黨多名國會議員近日表示，支持國會調查美軍在加勒比海國際水域的“緝毒”行動。美國媒體此前披露，國防部長皮特·赫格塞思9月初對一艘已遭導彈命中的所謂“運毒船”下達“殺光所有人”的二次攻擊令，最終造成11人死亡。



新華社援引美聯社1日報導，兩黨多名國會議員說，繼續打擊已遭導彈攻擊的幸存者，在法律層面存在嚴重問題。只是，他們暫不能確定美國媒體的相關報導是否屬實。



據《華盛頓郵報》和美國有線電視新聞網(CNN)等媒體11月28日報導，美軍9月2日在加勒比海對一艘所謂“運毒船”發射導彈打擊後，繼續對船上兩名生還者實施攻擊。這艘船最終沉沒，造成11人死亡。據消息人士透露，赫格塞思下達了“幹掉船上每個人”的指令。



民主黨籍聯邦參議員蒂姆·凱恩11月30日做客哥倫比亞廣播公司《面向全國》電視節目時說：“如果情況屬實，這達到了戰爭罪的程度”。



共和黨籍聯邦眾議員邁克·特納稱，參眾兩院的軍事委員會領導層已啟動調查，“顯然，如果確有此事，那將是非常嚴重且非法的行為”。



另一名共和黨籍聯邦眾議員唐·培根在美國廣播公司《本周》節目中對赫格塞思下達“二次攻擊令”的報導表示懷疑，認為赫格塞思應該“不會蠢到做出違反戰爭法的決定”。



國會參議院軍事委員會主席、共和黨人羅傑·威克與該委員會民主黨代表傑克·里德11月28日發表聯合聲明說，委員會“將展開嚴格監督，查明相關事實”。

