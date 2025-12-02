快評：從兩岸到選舉　台灣民意趨向利藍營

中評社快評／美麗島電子報、TVBS昨天同日公布最新民調，從其中有關兩岸關係到選舉的幾個重要數據看，台灣最新民意趨向有利藍營。



美麗島電子報釋出的是“11月國政民調”，其中，近五成民眾支持“維持九二共識”；認為兩岸“最後會變成生意夥伴或競爭者”者為37.4%，居各選項之冠，其次為“敵人”16.9%、朋友13.6%；另外，53.3%的民眾不滿意賴清德，已連續5個月超過半數。



近五成民眾支持“維持九二共識”，這已是主流民意，希望兩岸和平、重回接觸、交流。民眾不滿意賴清德連續5個月超過半數，顯示賴清德民望還未能從“大罷免大失敗”的困局中走出來。



TVBS民調中心1日公布的是2026高雄市長選舉民調。國民黨“立委”柯志恩的支持度僅小輸民進黨“立委”賴瑞隆，領先另外3名有意參選的民進黨“立委”。這顯示柯志恩有機會拚，有可能在南台灣為國民黨取得突破。



另據CNEWS匯流新聞網前天公布的民調，若下屆台中市長國民黨提名江啟臣，民進黨推出何欣純，台中市民43.9%支持江啟臣，25.0%挺何欣純，江啟臣領先18.9個百分點。



民調數據反映台灣民意趨向利藍營。台灣2026縣市長選舉即將到來，目前藍營情勢樂觀。在新任黨主席鄭麗文高人氣拉動下，藍營在高雄或台南取得突破的可能性是存在的。