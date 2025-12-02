中評專論：尋根鑄魂賡續楊時智慧

閩學四賢文化傳承座談會11月26日在楊時故里福建將樂縣舉行 中評社香港12月2日電（作者 楊流昌）今天，我們懷著尋根鑄魂的虔誠，走進宋代理學家楊時故里，看福建將樂縣山嵐水色間流淌的千年文脈，觸摸閩學發軔的溫度。作為“閩學鼻祖”，楊時用其一生鋪就了從“洛學”到“閩學”的文化橋樑，詮釋了“為往聖繼絕學”的使命，其思想不僅是歷史的注腳，更是當代的精神富礦。



一、楊時理學思想：閩學開篇的“根脈密碼”



閩學的形成，始於楊時“載道南歸”的文化自覺。這位在洛陽拜入程顥、程頤門下“程門立雪”的求道者，以40餘年光陰將二程理學帶回福建，在山川毓秀的閩地生根發芽，最終孕育出影響中國思想界近千年的閩學體系。其思想特點，可概括為三個“融合”：



一是承繼與創新的融合：立“理一分殊”之綱。楊時雖以傳承二程思想為使命，但並非簡單照搬。他提出“理一分殊”——宇宙萬物共享同一本體之“理”（共性），又因具體情境呈現差異（個性）。這一命題既回應了佛家 “空”和道家 “無”的理念對儒家倫理的衝擊，又為後世理學集大成者朱熹“格物致知”、心學鼻祖陸九淵“心即是理”學說的展開埋下伏筆。正如清代學者全祖望所言：“龜山（楊時）得伊洛之傳，獨窺堂奧，開閩學之先。”閩學的創新性，從楊時這裡便已奠基。



二是內省與實踐的融合：立“格物致知”之基。楊時主張“學貴於思”“反身而誠”，既強調通過靜思體認天理（內省），又反對空談心性，要求“即物窮理”（實踐）。他在余杭任上護西湖、在蕭山任上築湘湖，將“格物”落實到民生實事；在瀏陽設義倉賑災，把“致知”轉化為惠民之策。這種“知行合一”的品格，讓閩學從書齋走向大地，形成了“經世致用”的鮮明底色。



三是道德與家國的融合：立“修齊治平”之魂。楊時一生“嚴以修身、寬以待民”，晚年歸鄉拒絕朝廷賞賜，卻力主“山無米、地無租”惠澤桑梓；面對金兵南侵，他連上“邊事十策”，喊出“士大夫當以天下為己任”。他將“天理”具象化為“仁政”“孝悌”“報國”，讓閩學超越了個體修養，昇華為“家國同構”的文化基因。這種“道德——家國”的雙向奔赴，正是閩學最動人的精神標識。

