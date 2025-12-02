全球百强军火商巨額軍售凸顯世界安全赤字

2025年5月20日，觀眾參觀馬來西亞蘭卡威國際海事和航空展的室內展覽。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月2日電／據新華網報導，瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所12月1日發布的全球軍售報告顯示，2024年全球百強軍火商營收創歷史新高，達到6790億美元，同比增長5.9%。其中，美國軍火商收入占全球總額近一半。



分析人士認為，軍火商創紀錄的營收反映出在當前地區衝突延宕、全球安全形勢嚴峻的背景下，各國通過擴充軍備來增強軍事實力、對衝風險。然而，此舉難以讓各國實現普遍安全，反而會加劇 “安全困境”。唯有摒棄零和思維，加強外交溝通，深化多邊合作，才能為改善全球安全環境創造積極條件。



營收創歷史新高



在百強軍火商中，有39家是美國企業，2024年度營收共計3340億美元，較2023年增長3.8%，占世界百強軍火商收入總額近一半。值得關注的是，美國太空探索技術公司首次入圍世界百強軍火商，2024年軍火銷售營收為18億美元。



有26家歐洲（俄羅斯除外）軍火商躋身榜單，總營收達1510億美元，同比增長13%。報告指出，受市場需求持續攀升驅動，歐洲軍火企業正在布局產能擴張，但關鍵礦產等原料採購方面的不確定性可能給其擴大生產帶來影響。



在其他地區，9家中東國家軍火商2024年銷售總額達310億美元，同比增長14%，其中3家以色列軍火商的銷售總額為162億美元，同比增長16%。兩家俄羅斯軍工企業去年銷售額達312億美元，同比增長23%。



斯德哥爾摩國際和平研究所研究員洛倫佐·斯卡拉薩托說，由於採購需求旺盛，2024年全球各大軍火商營收創下該智庫有研究記錄以來的“最高水平”，“各大軍火商都在擴大產能”。