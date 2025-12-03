廈門大學台灣研究中心學術年會成功舉辦

開幕式（主辦方提供） 中評社北京12月2日電／2025年11月29日，由教育部人文社科重點研究基地廈門大學台灣研究中心主辦的“學術年會暨第四屆新時代兩岸論壇”在廈門賓館召開。來自復旦大學、南京大學、吉林大學、南開大學、中國海洋大學、深圳大學、福建師範大學、廈門大學、南昌大學、中國社會科學院台灣研究所、中國現代國際關係研究院、上海國際問題研究院、上海台灣研究所等高校及研究機構的近百位專家學者與會，圍繞當前台灣政情社情發展、 2026“九合一”選舉以及兩岸融合發展與青年交流等核心議題展開深入研討。



廈門大學台灣研究中心主任陳先才教授主持會議開幕式。廈門大學台灣研究院院長李鵬教授，兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深教授在開幕式發表致辭。



本次研討會分上午和下午兩個半場進行。上午為“主旨演講環節”，由廈門大學台灣研究院副院長張文生教授和廈門大學台灣研究中心講座教授鄭劍主持。中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周、全國台灣研究會原執行副會長王升教授、上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林教授、南京大學台灣研究所所長劉相平教授，吉林大學東北亞研究中心副主任巴殿君教授，中國現代國際關係研究院研究員謝郁，上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永傑，復旦大學美國研究中心副主任信強教授，福建師範大學圖書館館長、閩台區域研究中心副主任吳巍巍教授、南開大學經濟學院台灣經濟研究所李月教授，深圳大學台灣法律研究所所長侯玲玲，廈門大學台灣研究院副院長張文生教授分別就當前台灣政情發展、兩岸經濟社會交流等議題開展深入探討與分析。



本次會議還設置了“當前台灣政情社情發展及 2026‘九合一’選舉”和“兩岸融合發展與青年學者論壇”兩個分論壇。與會專家學者圍繞台灣內部政治生態、2026 年地方選舉關鍵議題、青年交流的制度化建設，以及兩岸融合發展與兩岸關係走向等重大問題展開深度交流研討。



廈門大學台灣研究中心主任陳先才教授在閉幕式上充分肯定本次會議成果，感謝與會學者們在台灣內部政治與民意變化、兩岸融合發展路徑與政策創新以及兩岸關係與台海安全形勢等方面給予的真知灼見。同時，他指出台灣研究中心的宗旨便是匯集思想精粹、創設交流平台，期待與會學者們能夠在未來繼續勠力同心，為實現祖國的完全統一貢獻智慧力量。