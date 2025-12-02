A股12月開門紅　滬綜指收回3900點

今日房地產產業鏈逆市下探。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京12月2日電／據大公文匯網報導，今日A股大盤持續拉升，滬綜指上漲0.65%，收回3900點整數關口，深成指、創業板指漲超1%，近3400股飄紅，AI手機、消費電子等板塊大幅跑贏。



截至收市，滬綜指報3914.01點，漲25.41點，或0.65%；深成指報13146.72點，漲162.64點，或1.25%；創業板指報3092.5點，漲39.91點，或1.31%。市場共成交18739億元（人民幣），3398只個股上漲，1872只個股下跌，162只個股平收。



盤面上，AI手機概念飈升4%、消費電子、無線耳機、智能穿戴、6G概念、AI眼鏡等板塊均漲近3%，個股掀漲停潮。東方財富Choice數據顯示，近一個月以來，多只消費電子概念股獲機構密集調研，其中，龍頭股立訊精密獲472家機構集中調研，藍思科技、工業富聯均獲121家機構調研。



中泰證券分析，消費電子作為“AI應用與終端”方向的核心領域，受益於AI技術落地和促消費政策帶來的結構性反彈，當前市場對消費電子的估值修復預期較強，尤其是AI端側設備（如AI眼鏡、耳機）和智能硬件升級需求。



對於AI板塊的投資機會，中金公司在最新研報中指，AI板塊擁擠度自9月末高點有所回落，當前AI板塊擁擠度處於相對低位，AI投資價值仍在，長期存在發展空間。但當前的風格輪動模型短期推薦價值風格，此外機構投資者在年末風險偏好降低，或傾向於短期採用防守型策略。



貴金屬、采掘、有色金屬板塊漲超2%，旅遊酒店、通信設備、半導體、貿易等板塊升幅亦接近2%。有市場分析指，臨近年末，黃金市場正迎來短期積極信號共振，在美聯儲貨幣政策轉向預期、美元匯率調整與全球資金配置再平衡的共同作用下，國際金價有望在12月開局走出強勢行情，甚至向4300美元／盎司關口發起衝擊，成為年末資產配置中的一大亮點。今日湖南白銀暴漲7%，山金國際漲6%，山東黃金、中金黃金漲近2%。



電源設備板塊跌幅居前，下探超1%，保險板塊跌近1%，工程咨詢服務、裝修建材、房地產開發等房地產產業鏈亦小幅下探。