世界物聯網大會·交通車聯高峰論壇在京舉行

世界物聯網大會·交通車聯高峰論壇在京圓滿舉行（主辦方供圖） 中評社北京12月2日電／據新華網報導，11月28日，世界物聯網大會·交通車聯高峰論壇在北京成功舉辦，與會嘉賓圍繞“技術啟航・智慧重塑國際汽車貿易新版圖”的核心主題，共商產業發展大計，共繪全球交通車聯數字化轉型新藍圖。



本屆論壇由世界物聯網大會發起，世界物聯網大會交通車聯委員會、北京理工大學電動車輛國家工程研究中心聯合主辦。中國貿促會汽車分會、中國汽車工業協會、中國商標品牌研究院、中國商品學會、中國聯合國採購促進會、中國廣告協會、中國能源汽車傳播集團協辦，嘉車傳媒集團有限公司承辦。並得到了廣汽國際、中國一汽紅旗品牌、比亞迪騰勢汽車、一汽豐田汽車有限公司鼎力支持。



論壇伊始，世界物聯網大會執委會副主席蘇濤率先致歡迎詞，對蒞臨現場的各位嘉賓表示誠摯歡迎，並期待通過多方碰撞為交通車聯產業發展注入新活力。



隨後，世界物聯網大會交通車聯委員會執行主席陳梓萱致開幕詞，表示本屆論壇旨在匯聚各界力量，搭建交流平台，助力中國汽車產業深耕全球市場、重塑國際汽車貿易新格局。



政策引領產業方向，行業發展離不開政策護航。國家商務部電子商務司原副司長聶林海指出數字貿易為汽車產業研發、生產、營銷等多環節賦能，商務部將攜手各方助力中國汽車產業在全球汽車貿易新版圖中書寫輝煌篇章。



中國貿易促進會汽車分會副會長楊琳指出本屆論壇主題契合全球汽車產業正在經歷的深刻變革，中國貿促會汽車行業分會將攜手各方深化合作，推動全球汽車產業邁向智慧高效未來。



中國汽車工業協會副秘書長陳旭，為大家解讀了行業發展的導向與最新趨勢，也為產業應對全球挑戰提供了清晰思路。



中國人民大學重陽金融研究院院長、全球領導力學院院長王文則以《企業“出海”：全球變局與大國形勢》為主題，進行了深度演講。他解讀了中國汽車企業出海面臨的機遇與挑戰，為中國汽車品牌深耕全球市場提供了寶貴的理論支撐。