科學放魚工作委員會在浙江舟山成立

中評社香港12月2日電/中國水產學會科學放魚工作委員會日前在浙江舟山成立，並舉行第一次會議。工作研討環節，參會委員們審議通過了中國水產學會科學放魚工作委員會工作規則，組織完成了第一批科學放魚體驗點遴選推薦，並就充分發揮中國水產學會科學放魚工作委員會平台作用，規範引導水生生物社會放生的下一步具體工作進行了集中研討。



工作委員會的副主任委員徐方成多年從事海洋產業，他曾經多次對記者表示，海洋生態保護非常重要，舟山早已開始人工放魚。相信此次成立科學放魚工作委員會，對中國漁業實現可持續發展頗具意義。



據《中國漁業報》報導，中國水產學會副理事長兼秘書長、全國水產技術推廣總站站長韓剛，中國佛教協會副會長聖輝、浙江省海洋經濟發展廳和舟山市海洋經濟發展局相關領導及有關科研院所、高等院校、社會團體、經營主體、宗教組織的各界代表等共80餘人出席會議。會議由中國水產學會副秘書長趙文武主持。



會上，趙文武宣讀了關於成立中國水產學會科學放魚工作委員會的文件及委員名單，韓剛為主任委員，嚴小軍、王利民、葉明、徐方成、陳丕茂為副主任委員，聖輝、朱仁民、莊平、危起偉、王雲中、李穎、劉舜斌為顧問，姚維志、張秀梅、劉其根等45人為委員。



科學放魚工作委員會主任委員韓剛對下一步工作提出要求：中國水產學會科學放魚工作委員會開展工作要注重凝聚社會共識，要通過召開年會、定期組織活動、開展調研交流等方式，搭建溝通平台，充分發揮橋梁紐帶作用，不斷匯集各方力量，使科學放魚、規範放魚、安全放魚的意識進一步深入人心；要注重科學研究，組織制定科學放魚技術標準，切實回答好社會公眾科學放魚“放什麼”“放多少”“放多大”“在哪放”“何時放”和“怎麼放”的主要關鍵問題；要強化科普宣傳，通過舉辦“科學放魚中國行活動”、創建微信公眾號等多種形式，組織中國水產學會科學放魚工作委員會委員、行業專家、科普達人等深入全國各地，引導社會各界積極參與科學放魚，形成工作常態；要匯聚社會力量，開展科學放魚體驗點建設，在全國範圍內樹立一批“可看、可參與、可學習”的科學放流展示窗口，通過體驗點的科學示範，廣泛引導社會公眾參與，不斷提升相關工作的公眾關注度和社會影響力。



中國水產學會科學放魚工作委員會於今年6月經中國水產學會十一屆六次理事會審議同意成立，掛靠單位為全國水產技術推廣總站。下一步，中國水產學會科學放魚工作委員會將認真貫徹落實《中國水生生物資源養護行動綱要》《國家林業和草原局 農業農村部 國家宗教事務局關於進一步規範引導動物放生活動的通知》等文件精神，充分發揮中國水產學會在漁業科學普及方面的領軍作用，指導社會公眾科學放流水生生物，共同保護水生生物多樣性和水域生態環境。