北京考古成果發布　長城考古發掘有重要收穫

中評社北京12月2日電／據新華網報導，記者1日從“考古北京（2025）——北京市最新考古研究成果發布會”暨2025北京公眾考古季閉幕式上獲悉，2025年，北京對箭扣長城東段的117號、118號、119號敵台及敵台間長城墻體開展考古發掘工作，取得了重要收穫。



“敵台內出土了武器裝備、建築構件、生活用品等文物以及大量炭化物遺存。其中，鑄造於明崇禎五年的火炮是箭扣長城段目前出土體量最大的火炮，炮身的銘文為研究明代火器的生產、製造提供了證據。它為研究中西方軍事技術的交流、中國鑄造銃炮的技術水平和發展等提供了新材料。”北京市考古研究院副研究館員尚珩說。



新宮遺址是北京城區內發現的一處夏商時期雙環壕聚落遺址，它的發現填補了北京城區夏商階段歷史文化面貌的空白。其遺存主要有大坨頭文化時期的墓地、環壕、房址、窖穴、灰坑等遺跡。據介紹，大坨頭文化墓地出土的28件綠鬆石製品的材料屬性、工藝特徵與潛在來源，通過一系列高精度技術手段得到探討。比如，旋轉鑽孔等複雜工藝痕跡被識別，顯示古人已掌握較高水平的珠飾製作技術。礦物成因及地理來源被有效揭示，新宮綠鬆石應源於鄂豫陝交界區域南部的綠鬆石帶。



北京市考古研究院研究館員楊菊說，該研究不僅填補了華北地區早期綠鬆石研究的空白，也為重構中國古代物質文化交流史提供了關鍵證據。數千年前，中國南北方之間就已經存在著貿易往來和文化交流，這有力地推動了中華文明多元一體格局的形成。



近年來，北京以“大考古”的工作思路，持續推動考古與保護一體化，統籌考古發掘、保護研究、展示利用等工作。當天，琉璃河遺址、故宮造辦處舊址取得的考古研究成果也得到發布。北京一批完成整理、研究的出土文物實現現場移交，一批極具代表性的考古學術著作得到推介。