中國代表致函聯合國秘書長批駁日方無理狡辯

中評社北京12月2日電／據新華網報導，中國常駐聯合國代表傅聰12月1日再次致函聯合國秘書長古特雷斯，針對日本常駐聯合國代表山崎和之11月24日給古特雷斯致函中有關無理狡辯言論予以嚴正批駁，並闡明中國政府立場。該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。致函全文如下：



閣下：



我日前向你致函表達中國政府對於日本首相高市早苗涉台挑釁性言論的嚴正關切。中方注意到，日本常駐代表於11月24日給你寫信進行無理狡辯，迴避關鍵問題，對中方無端指責、倒打一耙，中方對此堅決反對。我奉政府指示進一步闡明立場如下：



一、當前中日之間存在嚴重分歧的直接原因，是日本首相高市早苗11月7日在國會答辯時發表挑釁性言論，妄稱“台灣有事可能對日本構成存亡危機事態”，暗示日本會武力介入台灣問題。相關錯誤言論公然挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則。中方向你致函闡明嚴正立場，完全正當必要。事實上，國際社會和日本國內許多正義人士，包括日本的前首相，也對高市的言論持明確批評態度。



二、包括日本代表致函在內，日方聲稱堅持“一貫立場”。中方近期多次公開質問日方，所謂“一貫立場”到底是什麼？日方始終言辭閃躲，到現在仍未給中方以正面答覆。日方能否向國際社會完整準確回答在台灣問題上的“一貫立場”是什麼？



《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等國際法文件早已確認中國對台灣的主權、日本應將竊取的台灣等中國領土歸還中國和戰後對日處置原則，構成了戰後國際秩序的重要組成部分。1972年《中日聯合聲明》明確規定，“日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府”，“中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場”。此後日本政府在中日兩國一系列條約和聲明中都明確承諾堅持上述立場。高市早苗的錯誤言論背棄日政府迄今承諾，如何取信於國際社會？



三、日本代表在致函中稱日本堅持專守防衛的被動防禦戰略，並且稱高市早苗的言論是基於這一立場。台灣是中國的領土，高市早苗卻把日本的“存亡危機事態”與“台灣有事”相關聯，暗示對中國動用武力，這顯然超出了日方所謂“專守防衛”“被動防禦”的範疇，日方的說法自相矛盾，是在欺騙國際社會。