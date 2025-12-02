德企的選擇，是中歐合作共贏生動寫照

中評社北京12月2日電／據新華網報導，大眾集團近日在合肥啟用全流程研發測試中心，首次實現在德國總部以外的新車平台“從概念到上市”全鏈條開發，使整車研發周期縮短約三成，助力其更快響應全球最具活力汽車市場的需求。將核心研發鏈條落地中國，不僅為順應市場，更體現出對中國技術優勢和產業生態的高度認可。



這一趨勢在德企投資中表現得尤為突出：今年以來，西門子醫療在深圳投資建立磁共振新基地；博世集團與蘇州工業園區簽約，計劃未來5年投資100億元人民幣建設智能駕控產業創新研發項目；巴斯夫迄今規模最大的單筆投資項目——位於湛江的一體化基地啟動生產。種種布局指向同一判斷：中國的角色，正在轉向研發、生產和應用高度融合的全球創新平台。



這些投資背後，是德企對中國長期發展機遇的系統評估與認可。近年來，中國持續擴大高水平對外開放，全面取消製造業領域外資准入限制、擴大自貿區和自由港建設、提供簽證便利並強化知識產權保護，為跨國企業提供了穩定、可預期的營商環境。中國德國商會2024／25年度商業信心調查報告顯示，超過半數受訪德企計劃在未來兩年增加對華投資，92%的企業表示將繼續深耕中國市場，沒有撤離計劃。



在中國，德企尋求的不僅是市場份額，更是與中國新質生產力浪潮的同頻共振。從過去在本土研發、在中國組裝銷售，到如今在中國率先試驗新技術、新車型，德國車企加快實現研發、製造與市場的深度協同。智能駕駛領域的合作尤具代表性：奔馳與字節跳動合作推進人工智能應用，寶馬攜手阿里巴巴和深度求索推動技術落地，奧迪新車搭載華為乾崑智駕系統……這些德企在與中國創新力量的融合中不斷加快技術迭代，並在全球競爭中穩固自身位置。



最新統計數據進一步印證了中德合作的韌性與潛力。2025年前9個月，中德雙邊貿易總額達1859億歐元，同比增長0.6%，中國再次成為德國最大貿易夥伴。雙方貿易規模的穩步增長，凸顯中德經貿互補性：德國以工程技術和工業基礎聞名，而中國企業以研發速度和技術進步著稱，優勢互補為企業開辟了廣闊發展空間。



在全球產業格局深刻調整、地緣競爭不斷加劇的當下，德國企業持續加碼中國市場，以務實行動為中歐合作寫下堅實注腳。儘管政治雜音和“去風險”敘事時有起伏，但德企以投資和研發布局中國的腳步表明：以經濟效益與技術創新為核心的理性判斷，仍主導著企業的全球決策，而優勢互補與互利共贏依舊是中歐合作的穩固底色。