俄羅斯如何對中國公民實施免簽？

中評社北京12月2日電／據新華網報導，俄羅斯法律信息網12月1日發布的文件顯示，俄總統普京簽署關於中國公民臨時入境俄羅斯的法令，作為對中方9月試行的俄羅斯公民來華免簽政策的對等回應。



俄羅斯將如何對中國公民實施免簽？俄中兩國業內人士如何看待此舉？俄羅斯將如何迎接中國遊客？



如何免簽？



俄羅斯法律信息網發布的信息顯示，該法令自12月1日簽署之日起生效，有效期至2026年9月14日（含當日）。“中華人民共和國公民可持普通護照免簽前往俄羅斯聯邦，作為旅遊訪客或以商務目的出行，參加科學、文化、經濟、體育等活動，以及過境和出境，在俄停留不超過30天。”



該法令不適用於因勞動工作（包括新聞工作）、教育、在俄居住或從事國際公路運輸及擔任隨車翻譯人員等原因進入俄羅斯的中國公民。



中國外交部此前宣布，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。俄羅斯持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。



俄中業內人士怎麼看？



俄方對華免簽的政策為俄中旅遊業從業者帶來利好。俄羅斯旅遊運營商協會副主席穆拉江說，俄旅遊業期待已久。他表示，未來中國赴俄遊客數量、尤其是兩國邊境遊客量將迎來大幅增長，遊客的年齡構成或將更為年輕化。



俄羅斯旅遊業聯盟入境旅遊委員會聯合主席穆西欣說，中國是俄羅斯入境旅遊的最大客源國，莫斯科、聖彼得堡和遠東地區是中國遊客在俄羅斯的熱門旅遊目的地。目前赴俄中國遊客以跟團游為主，免簽政策實施後，自由行遊客數量預計將出現大幅增長。