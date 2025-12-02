5.15億用戶湧入，“AI＋消費”火了

中評社北京12月2日電／據科技日報報導，11月27日，工業和信息化部消費品工業司司長何亞瓊在國務院政策例行吹風會上表示，人工智能（AI）成為促進消費的“催化劑”。截至今年上半年，我國生成式AI產品用戶規模已經達到5.15億，應用場景持續拓展。



相關專家在接受科技日報記者採訪時表示，如此龐大的消費人群，折射出我國“AI＋消費”廣闊的發展前景，未來AI將催生出更加驚艶的消費增長，但數據隱私洩露等問題頻出，需要加強安全意識。



浙江大學控制科學與工程學院碩士研究生校外導師、每日互動股份有限公司創始人兼CEO方毅認為，5.15億的AI產品用戶規模遠超市場預期，這是技術變革與消費升級雙向奔赴的結果。



方毅表示，包括AI在內的所有技術，歸根結底要為人服務。“AI＋消費”是AI從實驗室快速走向大眾的有效路徑之一，AI為大眾帶來更加便捷智慧的生活，而豐富的消費場景也刺激著AI產品創新升級和應用場景拓展。



“如此龐大的用戶數量釋放出兩個積極信號——AI技術已實現規模化、常態化普及；我國具備AI技術迭代、AI消費場景拓展堅實的用戶基礎，發展前景廣闊。”方毅說，我國擁有全球最大的市場和最為豐富的應用場景，未來，AI將進一步加速滲透消費全場景，AI產品也將成為人人可用、人人常用的“日用品”。



當前，AI從一種“輔助工具”升級為了更懂用戶的“消費夥伴”，為人們的生活提供了多種“訂閱”方案。方毅介紹，我國消費品品種總量為2.3億種，而已發布推廣的“數字技術賦能增品種、提品質、創品牌”應用場景僅有213個，這意味著“AI＋消費”的邊界遠不止於此，AI“訂閱”人們生活的方式將超乎想象。



“除零售、餐飲、旅遊、教育、醫療等大眾化的AI消費品外，法律、會計等專業領域的AI產品以及企業級AI終端應用將迎來爆發式增長，用戶群將進一步細化，AI將催生出比技術發展本身更為驚艶的消費增長表現。”方毅說。