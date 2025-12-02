中評社北京12月2日電／網評：如期推進立會選舉 更好推動香港前行



來源：大公文匯網 作者：卓銘



大埔宏福苑火災成為港人心中無法磨滅的一道傷痕，社會至今依然籠罩在悲痛的情緒當中。逝者已往，生者猶在，我們正面對巨大的傷痛，但香港仍需勇敢前行，切實推進一系列復常善後工作，包括下周日的立法會選舉，讓新一屆議會盡快啟動，跟進問題，也是為了令同樣的慘劇不再上演。



首先，按時依法完成立法會選舉程序，是特區政府憲制責任。而政府救災援善後及時有效專業，立法會選舉不會影響救災工作。近日社會上有聲音建議延遲立法會選舉，認為現在市民未必有心情參與投票，政府亦應專注精力救災善後。這樣的顧慮絕對可以理解，但我們也要看到，經過這幾天特區政府一系列實實在在的舉措，展現了高度責任感也取得了積極成效。



例如向每戶受影響居民提供1萬元應急補助金及5萬元生活津貼，及為每位死難者的家屬發放20萬元慰問金；在火災發生後20小時內迅速物色到超過1000個青年宿舍、酒店房間供災民暫時留宿，以及1800個過渡性房屋單位作安置用途等。這些措施思慮周到，盡可能涵蓋到方方面面的訴求，而且迅速到位，基本可以滿足災民短期的需要。



但對於災民和政府而言，更大的挑戰還在於長遠善後工作，例如是否需要重建、賠償問題、災民長期居所、完善法例和監管、追究責任等，這些工作繁重複雜且需要立法會的全力跟進，監察各項工作的進度，並及早推動完善相關政策。