網評：提前跛腳的馬克龍為什麼要訪華？

來源：大公文匯網 作者：宋魯鄭（旅法政治學者、復旦大學中國研究院研究員）



應國家主席習近平邀請，法國總統馬克龍將於明日至周五對中國進行國事訪問。為何馬克龍在任期衹有一年半的時間點訪問中國。由於2024年解散國會豪賭失敗，他已經喪失在國內事務的發言權。一個國內地位脆弱的總統往往在外交上也缺乏可信度：誰會相信他的承諾能夠得到有效兌現？但他就是來了。



如果單純從當下的國際背景和法國的困境來講，馬克龍總統確實有來訪的必要。



一是俄烏衝突持續且向不利於烏克蘭的方向發展。俄烏衝突已近四年，歐洲承受了巨大代價和損失，但戰場上的天秤日益向俄羅斯傾斜。此時的大西洋盟友換成了特朗普：親俄的立場、對歐洲盟友和國際規則的蔑視，使得美國更像系統性對手。在岌岌可危的脆弱平衡之中，一直置身事外、但堅持勸和促談的中國是唯一重要的力量。



二是中美戰略博弈日益令歐洲成為“池魚”。比如中美貿易戰範圍由芯片大戰擴延至稀土領域，使得歐洲汽車等相關產業斷供。本不是博弈方的歐洲困難地夾在中美之間。現在中美階段性“停火”，中美對歐洲的立場和態度必然有所調整。歐洲不想成為這種變化的受害方。



三是歐洲面臨嚴峻的地緣政治局面：它同時和俄羅斯、美國、中國關係出現緊張、對立，地緣政治空間大幅壓縮。法國倡導的戰略自主面臨更大困境。作為在世界上縱橫捭闔的老牌強國，法國深知這不可持續，急需改變。



四是經濟利益的考量。法國經濟長期陷入困境，公共債務佔GDP的比重、財政赤字戰GDP的比重遠高於歐盟的規定，已是歐洲最前列。三大國際評級機構都一再下調法國評級，甚至是罕見的一年三次！在國內改革無法推動之際，只能靠外部因素刺激經濟發展。現在美國單邊主義、保護主義盛行，奉行逆全球化、反對自由貿易理念。法國也衹有面向堅定堅持對外開放、多邊主義和全球化的中國。