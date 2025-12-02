蘇翊鳴世界杯奪冠　劍指米蘭冬奧

11月27日，國際雪聯單板滑雪大跳台世界杯賽季揭幕戰資格賽在河北張家口市崇禮區雲頂滑雪場舉行。圖為蘇翊鳴在資格賽中慶祝晉級。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月2日電／據新華網報導，從大跳台上高高躍起，360度空翻、後手抓板，前手舒展向沸騰的觀眾致意，身體和雪板在空中形成代表勝利的“V”字……



11月29日，在這個即將迎來米蘭冬奧會的賽季裡，蘇翊鳴的標誌性慶祝動作再一次“飛翔”在國際雪聯單板滑雪大跳台世界杯雲頂站的賽道上。近4年前的北京冬奧會上，同樣是在提前鎖定冠軍後，一戰成名的他用完全相同的動作進行過勝利滑行。



作為中國單板滑雪的驕傲，蘇翊鳴以榮耀的方式強勢回歸，劍指米蘭冬奧會金牌。年僅21歲、已經站上過人生巔峰的他在賽後接受新華社記者專訪時說：“我依然是那個挑戰者。”



但與四年前不同的是，這名年輕明星運動員的無盡挑戰之旅，已經從證明自己，升華為突破極限。



米蘭冬奧賽季的這場單板大跳台世界杯揭幕戰中，現場解說員曾幽默地問觀眾：“下一位中國運動員即將出場，我好像忘了他的名字，你們能告訴我嗎？”中國雪上項目辦賽史上堪稱首屈一指的觀賽人潮，回以整齊的呼喊：“蘇翊鳴！”



在北京冬奧會前，蘇翊鳴的名氣尚限於滑雪圈內。甚至在2021－2022年冬奧賽季開始時，能否站上奧運賽場對他來講都是未知數。幾乎到了最後關頭，在美國斯廷博特站奪得中國單板滑雪歷史上首枚大跳台世界杯金牌後，他的奧運參賽名額才“穩”了下來。



“17歲的我像一個挑戰者，會無所畏懼地想要完成好自己的每一個目標，不會有太多顧慮，但是現在，我身上的責任也是越來越重了……得到雲頂（站）的這個冠軍後，我也一直在告訴自己需要去沉著冷靜下來，去面對好接下來的每一個挑戰。因為對於我來說，米蘭冬奧會才是終極目標。這個冠軍，只是對我這個賽季一個很好的開始。”蘇翊鳴說。



從生涯數據來看，此番在雲頂奪冠，距離他上次在北京首鋼獲得世界杯分站賽冠軍已過去兩年。上個賽季，新周期的奧運資格積分重啟，蘇翊鳴卻正受傷病困擾，而其他頂尖選手們已紛紛展現出令人驚訝的技術進步，他的壓力可想而知。