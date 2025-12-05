中評關注：美國人到底是否視中國為威脅？

美國戰略精英和主流媒體的“中國威脅論”對美國公眾的中國觀產生重大影響 中國日報圖 中評社華盛頓12月4日電（記者 余東暉）在“中國威脅論”在美國甚囂塵上的今天，美國人到底在多大程度上將中國視為威脅？最近美國諮詢機構進行的民調發現，美國人在這個問題上存在矛盾心態：一方面因為中國日漸強大而讓他們感到威脅，另一方面，美國人又不認為美中競爭會威脅美國安全。



美國諮詢公司歐亞集團全球事務研究所（IGA）10月中旬面向1000名美國成年人進行的對特朗普政府外交政策的意見調查發現了上述現象。在華盛頓，外交政策兩黨建制派都聚焦對華競爭，這是在如今美國四分五裂的政治環境中罕有兩黨共識。許多評論員指出，拜登和特朗普的亞洲政策存在延續性，但特朗普就職10個月以來，他似乎專注於重塑與中國的經貿關係，尚未系統闡明其它領域的對華政策。



特朗普在競選中經常指責中國在經貿上“盤剝”美國，並在第二任當選後率先發動關稅戰和貿易戰。但是在中美雙方針鋒相對的貿易戰中，先放軟立場的是特朗普，以至於現在特朗普被廣泛認為為了與中方達成貿易協議而在其它方面讓步。在特朗普這種前倨後恭的轉化之中，美國人是否真的將中國視為威脅？如果是，威脅程度如何？



歐亞集團全球事務研究所以此問題詢問受訪者，發現就全部受訪者而言，認為中國是嚴重威脅、中等威脅、較小威脅、毫無威脅的比例分別為23%、39%、18%、6%，不確定者占14%。也就是說，有6成多的美國人認為中國對美國是威脅。然而，當被問及日常生活中更廣泛的威脅時，選擇“美中競爭”的人寥寥無幾（3%），是14項美國人日常生活中感受到涉外威脅中最少的。