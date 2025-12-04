中評關注：特朗普是魯莽的和平締造者？

美國公眾對特朗普外交政策的看法分歧巨大 NYT圖 中評社華盛頓12月3日電（記者 余東暉）“特朗普是否魯莽的和平締造者？”美國諮詢公司歐亞集團全球事務研究所（IGA）以此為題，總結其最近對美國外交政策公眾看法的民調結果，揭示特朗普外交政策的矛盾之處，以及美國人對他截然不同的看法。



此次調查於10月6日至14日面向1000名美國成年人進行。調查結果顯示，美國選民對特朗普外交政策的意見分歧嚴重，對美國的實力和目標鮮有共識。



根據這個民調，美國人最常用“魯莽”（30%）或“破壞性”（28%）來形容特朗普，但也認為他強硬（25%），稱他為“和平締造者”的人較少（16%）。儘管特朗普吹噓自己結束了“七場無法結束的戰爭”，渴望獲得諾貝爾和平獎，但大多數美國人認為特朗普不配獲得諾貝爾和平獎（64%），其中包括絕大多數民主黨人（95%）和大多數獨立人士（71%）。



特朗普到目前為止的工作表現，被50%的美國人差評，37%的人好評，10%的人持平。他的支持率是二戰後歷任總統中第二任期下降幅度最大的之一。



調查再次確認，外交政策並非美國人最關心的問題。儘管美國國內媒體和戰略精英對戰略競爭對手的威脅論甚囂塵上，大多數美國人並不太擔心或完全不擔心自身安全受到威脅（60%）。他們更關注國內挑戰，而不是當前潛在的國家安全危機。