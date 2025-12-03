李家超記者會：化悲憤為改革力量

香港特區行政長官李家超2日上午出席行政會議前會見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月3日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超2日上午出席行政會議前會見傳媒並回答記者提問。他談及大埔宏福苑奪命大火的最新進展，強調政府全力照顧和支援受影響居民，協助他們度過最艱難時期。在刑事調查、火因調查馬不停蹄進行的同時，為防止同類悲劇再次發生，會成立由一名法官主持的獨立委員會，審視事故的起火和迅速蔓延的原因及相關問題。李家超還宣佈原定於十二月七日舉行的立法會選舉將如期舉行。他並就火災調查及選舉等問題作出回應。



以下是李家超的發言及中文答問內容：



行政長官：各位市民、各位傳媒朋友，上星期，在大埔宏福苑我們經歷了一場慘痛的奪命大火。這場火焚燒的不只是七座樓宇，還深深刺痛我們每一位香港人的心。不少人失去了身邊的親人、朋友，我們亦失去了一位英勇的消防員。



經過連續多日不分晝夜的救火和救援行動，消防人員完成了滅火和搜救工作，從火場中成功拯救了不少居民。這些生命奇跡是消防人員用生命守護回來，我首先向爭分奪秒、救命扶傷的消防人員致敬、致以無盡的感謝。我們亦感謝不同崗位各人員各司其職：醫護人員盡心盡力拯救每一位傷者；警務人員在現場維持秩序和配合救火的工作，之後全速行動，投入後續搜證、調查、遺體辨認等工作；還有不辭勞苦的前線人員、公務員和熱心市民，不同人士今次都展現出我們香港人同是一家，互愛互助、無私付出，團結一致。



火災至今已導致151人喪生，79人受傷。傷者當中，40人仍然留醫，警方已聯絡或排除了多個報稱失聯個案，現在正跟進餘下約30個失聯個案。



我們懷著極度悲傷的心情度過了過去幾日，政府建築物下半旗悼念，不少市民到政府在全港18區設立的弔唁處簽署弔唁冊悼念，到大埔獻花表達哀思。