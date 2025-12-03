香港將成立由法官主持的獨立委員會調查火災

香港特區行政長官李家超2日出席行政會議前會見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月3日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超2日出席行政會議前會見傳媒時表示，針對香港大埔宏福苑發生的嚴重火災，將成立由一名法官主持的獨立委員會，審視事故的起火和迅速蔓延的原因和相關問題。



香港大埔宏福苑11月26日下午發生五級火警。李家超2日在出席行政會議前會見傳媒時說，火警至今造成151人喪生，79人受傷，當中40人仍然留醫，警方已經聯絡及排除多宗報失個案，正跟進餘下的30宗個案。



李家超表示，將成立由一名法官主持的獨立委員會，審視大埔宏福苑火災的起火和迅速蔓延的原因及相關問題，以防止同類悲劇再次發生。他會聯繫司法機關，邀請一名法官主持獨立委員會的工作，研究詳細工作範圍。同時，會研究協助委員會高效運作，包括政府如何提供更多委員會所需資料，以及按期要求執行某些工作，以提供更多支持，協助委員會盡早完成工作；委員會將向行政長官提交建議和報告，助力政府深化改革。



李家超表示，這場大火反映維修建築工程從施工到監督都出現嚴重疏忽，多個環節都出現失誤，當局必須作系統性改革。有關問題包括：一，樓宇維修工程的施工安全要求、標準、監督和日常維護制度；二，有關工程各環節有否不適當的相連利益、角色衝突、不當的合謀、串連等系統問題；三，針對樓宇維修工程，現行安全標準的用料清單是否全面，有關的驗證和檢測制度是否有效；四，各環節監管人員的角色和責任承擔，包括政府部門、授權負責的專業人士等；五，大廈維修工程可能涉貪圍標、違規招標的問題；六，大廈需配置的消防系統及其有效運作所需的監督和責任問題；七，大火中就上述範圍的相關責任；以及八，法律和懲罰的足夠性。



李家超說，希望警方和廉政公署的聯合調查能夠早日完成，將所有需要負上責任的人繩之於法；要求調查到底、認真改革，並打破利益藩籬，“不論任何人都一問到底、追責到底、讓真相水落石出，讓公義得到伸張，讓逝者安息，讓生者安心”。



