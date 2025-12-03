李家超：大埔宏福苑2500人轉移安置暫住

香港特區行政長官李家超2日出席行政會議前會見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月3日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超2日出席行政會議前會見傳媒時表示，大埔宏福苑火災後，政府啟動庇護中心安置流離失所的大埔宏福苑居民，隨後陸續安排他們共2500人轉移至過渡性房屋、香港房屋協會單位、青年宿舍、酒店等暫住，現在有約20名人士仍留在庇護中心。



香港大埔區宏福苑26日下午發生的五級火警。截至12月2日下午五時警方公佈的消息，大埔宏福苑火災死亡人數增至156人，仍有30人失聯。



2日上午，李家超出席行政會議前會見傳媒時表示，特區政府全力照顧和支援受影響居民，協助他們度過最艱難時期。火災後，政府啟動庇護中心安置流離失所的大埔宏福苑居民，隨後陸續安排他們共2500人轉移至過渡性房屋、香港房屋協會單位、青年宿舍、酒店等暫住，現在有約20名人士仍留在庇護中心。



李家超說，我們啟動“一戶一社工”支援受影響居民，再額外安排每戶二至三名公務員提供支援，確保每一戶都得到專人照顧、解答疑問、安撫情緒、協助做跑腿等。“我和多位司局長到過渡性房屋探訪，我問候災民時，他們對政府提供的物資、服務和津貼感滿意。我亦聽到有說收到詐騙短訊，要求提供銀行戶口資料以領取津貼，我提醒他們應該找政府的‘一戶一社工’或協助他們的公務員。我在這裡譴責這些卑鄙的欺騙行為。”