香港特區立法會選舉12月7日如期舉行

香港特區行政長官李家超2日出席行政會議前會見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月3日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超2日出席行政會議前會見傳媒時表示，會如期在12月7日舉行的第八屆立法會選舉。



2025年立法會換屆選舉提名期從10月24日開始至11月6日截止，並定於12月7日進行投票選舉。但在11月26日下午，香港大埔宏福苑發生五級火警，已造成151人遇難。特區政府一度暫停所有選舉工程，多個政黨及候選人都停止拉票活動。社會關注是否如期舉行立法會選舉。



李家超2日出席行政會議前會見傳媒時宣佈，已決定立法會選舉會在本星期日（12月7日）如期投票。他強調，火災善後工作與立法會選舉並不衝突，本次火災正是由於不法分子的違法行為引起，因此更需要在立法上進行改革，以更好地監控各個環節。他強調，救援工作不停、支援工作不停、改革不會停，期望盡快選出有擔當、有抱負的立法會議員成為改革夥伴。相信如期選舉可穩定社會，對災後重建及制度改革提供有力支撐。



李家超表示，會積極全面推動系統上的改革和優化，自己全心全意推動改革，在改革過程中，最關鍵的夥伴是立法會議員，讓新一屆議員盡早履職，才能夠更快、更有效地推進包括災後重要工作，善後支援、復原重建，以及涉及的法律制定檢討，以及改革等。很多工作都需要經過立法會審議、批准撥款及制定法律才可以落實，這是對香港未來最負責任的態度。“選出有抱負、有能力的立法會議員是重建路上重要的一步，支援及跟進工作不會停止，改革的步伐不能停頓，我們必須前行才能夠化悲痛為力量。”



李家超還提到，新當選議員經歷重大悲痛後進入議會，對他們而言是深刻的使命啟示，“政府將與新一屆立法會帶著相同理念及改革意向，立即投入工作。”“在災難面前，我們經歷了失去的苦劫，亦要磨練前行的毅力。困難壓不著我們，只會令我們更堅強，挑戰阻不到我們的前路，只會令我們更團結。我們必須並肩前行、重建希望，在悲痛之中凝聚力量，讓我們以行動實踐香港的團結精神，共同建設更美好的香港家園，寫下那不朽的香江名句。”

