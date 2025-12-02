美連鎖超市就“對等關稅”起訴特朗普政府

這是美國白宮（圖片來源：央視網） 中評社北京12月2日電／據新華社報導，美國大型連鎖超市開市客近日對特朗普政府提起訴訟，要求法院裁定其所有依據美國《國際緊急經濟權力法》徵收的所謂“對等關稅”均屬非法，並尋求將稅款“全額退款”，成為最新一家通過法律途徑尋求關稅退款的大型企業。



美國全國廣播公司1日報導，開市客在11月28日向美國國際貿易法院提交的訴訟文件中主張，《國際緊急經濟權力法》並未明確授權美國總統設定關稅，“因此，案涉關稅行政令不能成立，被告（特朗普政府）無權實施和徵收相關關稅”。



開市客首席財務官加裡·米勒奇普今年5月曾表示，該公司在美銷售額的約三分之一來自進口商品。“對等關稅”對自中南美洲進口的菠蘿、香蕉等部分生鮮食品造成直接衝擊。



米勒奇普今年9月曾表示，開市客將與供應商密切合作，尋找減輕關稅影響的方式，包括將生產地轉移到更合適的國家，在全球範圍內整合採購，以降低成本。



在開市客之前，化妝品製造商露華濃、眼鏡生產商依視路陸遜梯卡、摩托車製造商川崎等企業也提出類似訴訟，質疑特朗普政府關稅政策的合法性。



針對特朗普政府今年1月上台後援引美國《國際緊急經濟權力法》，以不經過國會批准、直接頒布行政令的方式出台一系列加征關稅措施，美國國際貿易法院5月裁定此舉違法。特朗普政府隨後向聯邦巡回上訴法院提起上訴。8月29日，聯邦巡回上訴法院維持這一裁決。特朗普政府向最高法院提出上訴，目前案件正在最高法院審理。



