美再次發起移民執法行動　民眾如臨“飓風”

2月9日，警察在美國路易斯安那州新奧爾良市的波旁街警戒。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月2日電／據新華社報導，美國聯邦政府定於12月1日發起針對民主黨主政城市的最新一場移民執法行動。這一代號“沼澤清掃”的行動將以路易斯安那州主要城市新奧爾良為中心，並推進至鄰近的密西西比州。



據美國媒體報導，大約有250名美國聯邦邊境巡邏隊執法人員參與此次行動，行動“目標”是逮捕5000人。該行動計劃上月曝光以來，新奧爾良及周邊地區的移民社區便被緊張氣氛所籠罩。



美國邊境巡邏隊官員格雷戈裡·博維諾將負責指揮此次行動。他先前在芝加哥、洛杉磯等地指揮聯邦政府針對非法移民的大規模執法行動，引發多起糾紛。在芝加哥的行動中，聯邦執法人員從直升機索降至居民公寓樓，並向抗議者發射胡椒彈和催淚瓦斯。



近幾個月，聯邦執法人員在芝加哥地區共逮捕超過3200名移民，但並未披露相關具體信息。法庭文件顯示，近期約600起逮捕案件中，僅極少數涉事者有過被視為“高度公共安全風險”的犯罪記錄。



新奧爾良及周邊地區的移民律師稱，近期接到當地居民大量關於如何應對“沼澤清掃”行動的咨詢請求。律師米格爾·伊萊亞斯說，許多咨詢者因害怕被抓不敢現身，他和同事只能通過網絡或電話提供咨詢服務。他形容移民社區當下反應如同應對“飓風來臨”：部分移民家庭囤積物資，一些家庭計劃撤離；不少家庭安排朋友接送孩子上學，以減少外出頻率。執法行動開始前夕，有當地企業張貼了禁止聯邦執法人員進入的標識。



美國司法部指認新奧爾良市妨礙聯邦移民執法，將其列入18個所謂“庇護城市”名單。該市監獄長期受聯邦法官監管，多數情況下不配合美國移民與海關執法局工作。當地警方主張移民執法事務屬於民事範疇、不在警方執法權限之內。



不過，由共和黨主導的路易斯安那州議會已通過多項法律，強制新奧爾良的執法機構遵從特朗普政府強硬移民政策。其中一項法律規定，“蓄意”採取旨在阻撓聯邦移民執法工作的行為視為犯罪，違者可能面臨罰款和最高1年監禁。